Пентагон: США при Байдене предоставляли Украине оружие, не думая о последствиях

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Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что при администрации бывшего президента Джо Байдена США предоставляли Украине оружие, при этом не задумываясь о последствиях. Об этом было сказано во время брифинга с журналистами.



«При администрации Байдена мы раздавали оружие и боеприпасы, даже не задумываясь о том, сколько их есть у нас», — пояснил Парнелл.

Таким образом представитель ведомства прокомментировал решение США ограничить поставки на Украину. Парнелл отметил, что при администрации Байдена Киев получил возможность выбирать любое оружие, какое только захочет.
Иван Мусатов

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