Пентагон: США при Байдене предоставляли Украине оружие, не думая о последствиях

02 июля 2025, 23:22

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Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что при администрации бывшего президента Джо Байдена США предоставляли Украине оружие, при этом не задумываясь о последствиях. Об этом было сказано во время брифинга с журналистами.







«При администрации Байдена мы раздавали оружие и боеприпасы, даже не задумываясь о том, сколько их есть у нас», — пояснил Парнелл.