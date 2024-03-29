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Депутат Европарламента от правой партии Нидерландов «Форум за демократию» (FvD) Марсел де Грааф заявил, что террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был спланирован и оплачен Украиной.
Де Грааф подчеркнул, что всё это делается для того, чтобы жители Европы продолжали ненавидеть русских и были готовы погибнуть на поле боя, защищая интересы западной элиты.
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