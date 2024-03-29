Посол РФ Любинский: Австрия заняла лицемерную позицию по теракту в «Крокусе»

Фото: istockphoto/yuelan
Австрийские власти заняли лицемерную позицию в отношении массового убийства людей в «Крокус Сити Холле», так и не осудив варварский террористический акт. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
Представитель российского внешнеполитического ведомства с сожалением констатировал, что сегодня Австрия оказалась в узком кругу одиозных государств, никак не осудивших теракт в «Крокус Сити Холле», наряду, понятно, с Украиной. Москва по этому поводу сделает самые серьёзные выводы, заключил Любинский.
Читайте также:
Австрия выслала двух российских дипломатов
Австрия готова к переговорам с Россией по Украине
Захарова назвала позором отсутствие реакции глав СЕ на теракт в «Крокусе»
Александр Бойцов