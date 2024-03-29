Депутат высказался о позиции Таджикистана по расследованию теракта в «Крокусе»

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Таджикистан заинтересован в сотрудничестве с Россией по вопросу расследования теракта в «Крокус сити холле» этому вопросу. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Его слова передает «Лента.ру».
Напомним, в пятницу 29 марта в Таджикистане задержали девять человек по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявили в таджикских спецслужбах.
Затулин рассказал о возможных контактах российских и таджикских силовых структур по факту этих задержаний.
По его словам, Таджикистан хочет, чтобы Россия была совершенно уверена в его сотрудничестве по данному вопросу.
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Затулин рассказал о возможных контактах российских и таджикских силовых структур по факту этих задержаний.
«Я уверен, что такие контакты уже осуществляются. Я не могу дать вам однозначный ответ, возможна ли их экстрадиция в Россию, они же граждане Таджикистана, находятся в Таджикистане. Привлечение наших следователей к работе этими задержанными вполне может быть затребовано, и это вполне осуществимо. Думаю, так, скорее всего, и будет», — рассказал Затулин.
По его словам, Таджикистан хочет, чтобы Россия была совершенно уверена в его сотрудничестве по данному вопросу.
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Элина Позднякова