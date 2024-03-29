Экс-сотрудник СБУ заявил, что атаковавшие «Крокус» использовали модель украинских ДРГ

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Действия террористов во время нападения на «Крокус Сити Холл» очень напоминают тактику украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
Бывший сотрудник СБУ указал, что атака на «Крокус Сити Холл» больше напоминает диверсионную операцию «Налёт», разработанную и проведённую под руководством спецназа. А то, куда уходили террористы после атаки, снимает последние вопросы о причастности Украины, заключил Прозоров.
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