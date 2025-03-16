Финляндия отказалась от экспорта яиц в США

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От экспорта яиц в США отказалась Финляндия в связи с возможными проверками, а также на фоне бюрократии. Об этом сообщает Yle.
По заявлению исполнительного директора Ассоциации финского птицеводства Лееры Лехтиля, сейчас поставки в США невозможны, поскольку с Вашингтоном не оговорен «доступ к рынку».
Ранее сообщалось, кем подписала два торговых соглашения КНР.
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«Запуск экспорта — не такое простое дело, так как нет установленных правил», — добавила Лехтиля.Она также подчеркнула, что у финской стороны нет соответствующего разрешения на экспорт продукции в Штаты. Для оформления бумаг нужно пройти через бюрократию и исследования, поскольку республика никогда не осуществляла экспорт яиц в США.
«Миллионы птиц пришлось забить там из-за птичьего гриппа. Всего у нас в Финляндии четыре миллиона кур-несушек. То количество, которое мы могли бы экспортировать, не решило бы проблему нехватки яиц», — резюмировала Лехтиля.Ценник на яйца в США вырос на фоне эпидемии птичьего гриппа.
Ранее сообщалось, кем подписала два торговых соглашения КНР.
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Никита Кротов