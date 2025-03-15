В Сербии не исключили ареста Додика в скором времени

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Попытка захвата президента Республики Сербской, входящей в Боснию и Герцеговину, Милорада Додика контингентом ЕС (EUFOR), может быть осуществлена в ближайшем времени. Об этом изданию «Вечерне новости» заявил замглавы кабмина Сербии Александар Вулин.
«Если план западных спецслужб по развязыванию гражданской войны будет реализован сегодня, то ночью в Баня-Луке будет предпринята попытка арестовать Додика... по ордеру, выданному судом БиГ», — прокомментировал Вулин.Вулин добавил, что СМИ, враждебные Белграду, пишут о том, что страна якобы «находится в одном шаге от гражданской войны».
Ранее сообщалось что в Белграде состоялась протестная акция, на которую вышли свыше 30 тысяч человек.
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Никита Кротов