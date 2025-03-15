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В Сербии не исключили ареста Додика в скором времени

Замглавы правительства Сербии Вулин не исключил возможность захвата Додика
Фото: istockphoto/butenkow

Фото: istockphoto/butenkow

Попытка захвата президента Республики Сербской, входящей в Боснию и Герцеговину, Милорада Додика контингентом ЕС (EUFOR), может быть осуществлена в ближайшем времени. Об этом изданию «Вечерне новости» заявил замглавы кабмина Сербии Александар Вулин.
«Если план западных спецслужб по развязыванию гражданской войны будет реализован сегодня, то ночью в Баня-Луке будет предпринята попытка арестовать Додика... по ордеру, выданному судом БиГ», — прокомментировал Вулин.
Вулин добавил, что СМИ, враждебные Белграду, пишут о том, что страна якобы «находится в одном шаге от гражданской войны».

Ранее сообщалось что в Белграде состоялась протестная акция, на которую вышли свыше 30 тысяч человек.

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Стало известно о запланированной встрече Путина на 9 мая
Путин встретится в Москве 9 мая с Лукашенко, Рахмоном и Алиевым
15 марта 2025, 19:19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенты России, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана договорились встретиться в Москве в рамках торжеств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений», — сказано в сообщении.
В Кремле уточнили, что в рамках неформальной встречи Владимир Путин, Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко созвонились с Ильхамом Алиевым.

Ранее Владимир Путин дал свою оценку насчет российско-американских отношений. Свое мнение по этому поводу глава государства озвучил на совещании с постоянными членами российского Совбеза.

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AFP: Павел Дуров покинул Францию после разрешения суда и направился в Дубай
15 марта 2025, 17:00

Павел Дуров и Татьяна Арно (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Суд разрешил основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову покинуть Францию и отправиться в Дубай. Об этом пишут обозреватели Agence France-Presse.
«Основатель Telegram Павел Дуров выехал из Франции в Дубай с разрешения суда», — сказано в публикации.
Павла Дурова задержали во французской авиагавани Ле-Бурже, куда он прилетел из Баку 24 августа 2024 года. По данным некоторых СМИ, предпринимателя задержали за отказ сотрудничать с силовиками. Дурова тогда обвиняли в 12 преступлениях, включая размещение на площадке различного рода запрещенного контента. В итоге в политику конфиденциальности Telegram были внесены изменения. Президент Франции Эммануэль Макрон называл дело Дурова политическим.

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#новости
#криминал
#уголовное дело
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Премьер Венгрии выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая призыв по Украине
Премьер Венгрии Орбан выдвинул 12 требований к ЕС, включая призыв по Украине
15 марта 2025, 14:24

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу и опубликовал их в социальной сети X.
Венгерский политик отметил, что граждане страны требует от Брюсселя мира, свободы и единства.

«Мы требуем мира в Европе и Союза, но без Украины», — отметил Орбан.

Премьер-министр призвал добиться равенства перед законом для всех государств-членов Европейского союза, восстановить отнятые у стран полномочия и укрепить их независимость. Также Орбан потребовал бороться с коррупцией, защищать христианское наследие Европы и запретить противоестественное перевоспитание детей.

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Спецпосланнику Трампа пришлось восемь часов ждать встречи с Путиным
Sky News: Спецпосланнику Трампа пришлось восемь часов ждать встречи с Путиным
15 марта 2025, 08:09

Фото: iStock/Sven Loeffler

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ждал встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в течение восьми часов, передает телеканал Sky News.
Уточняется, что Уиткофф пробыл в российской столице чуть более 12 часов, восемь из которых он провел в ожидании главы российского государства. По данным телеканала, задержка могла быть связана с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Разговор Уиткоффа и Путина состоялся поздним вечером в Москве, после чего спецпосланник Трампа отправился в США. Перед отлетом Уиткофф также посетил американское посольство в Москве, где провел около часа.

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#сша
#путин
#лукашенко
#посольство
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В США Европе предсказали «цивилизационное самоубийство»
Вице-президент США Вэнс: Европа рискует цивилизационным самоубийством из-за мигрантов
15 марта 2025, 05:45

Фото: iStock/rarrarorro

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Европа рискует «совершить цивилизационное самоубийство» из-за неспособности контролировать миграционные потоки и ограничений свободы слова. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
По мнению Вэнса, протестные настроения, которые привели к избранию Дональда Трампа и ряда европейских политиков, усугубляются репрессиями против граждан, выступающих против миграционной политики.

Он также раскритиковал действия европейских стран, подавляющих дискуссии о границах.

«Но вы также видите, как страны Европы начинают ограничивать свободу слова своих собственных граждан, даже когда эти граждане протестуют против таких вещей, как вторжение через границы», — указал Вэнс.
Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту успешно стартовал к Международной космической станции (МКС). Он вернет на Землю астронавтов США, застрявших на станции на девять месяцев.

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