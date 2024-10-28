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В России 28 октября началась шестидневная рабочая неделя, которая продлится до 2 ноября.
Для граждан России суббота объявлена рабочим днем (сокращенным в соответствии с ТК РФ), а выходной был перенесен на 30 апреля следующего года. Таким образом, из-за празднования Дня народного единства россияне будут отдыхать в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.
В ноябре, состоящем из 30 календарных дней при пятидневной рабочей неделе, будет 21 рабочий день и 9 выходных. В результате изменений в 2025 году жители Российской Федерации получат непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.
День народного единства отмечается 4 ноября и учрежден в честь событий 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. Этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
На Руси 28 октября праздновали день, известный как Ефимий Осенний (Пчельник). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В ноябре, состоящем из 30 календарных дней при пятидневной рабочей неделе, будет 21 рабочий день и 9 выходных. В результате изменений в 2025 году жители Российской Федерации получат непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.
День народного единства отмечается 4 ноября и учрежден в честь событий 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. Этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
На Руси 28 октября праздновали день, известный как Ефимий Осенний (Пчельник). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова