В России 28 октября началась шестидневная рабочая неделя

София Ротару объявилась в неожиданном месте: где живёт певица после мобилизации сына и что будет с её виллой в Крыму

Эстрадная певица и актриса София Ротару (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников) София Ротару, народная артистка СССР, пропала из поля зрения после начала специальной военной операции (СВО). Поддержав действия киевского режима, она разорвала связи с Российской Федерацией, где долгое время получала признание зрителей и зарабатывала деньги. «Радио 1».



Затворница вышла из тени София Ротару исчезла из публичного пространства, можно сказать, что она стала затворницей.



Однако недавно она удивила своих подписчиков, опубликовав фото за долгое время. На снимке, сделанном на Байковом кладбище в Киеве, изображена могила ее супруга, музыканта Анатолия Евдокимова, который ушел из жизни в 2002 году из-за инсульта.



«Единственный», — подписала фото Ротару.

Фото: iStock/dragana991

Спустя годы знаменитость так и не смогла преодолеть тяжелую утрату. Вот уже 22 года она 23 октября посещает кладбище, чтобы отдать дань памяти любимому человеку.



Изменила отношение к России после смерти мужа Существует мнение, что София Ротару изменила свое отношение к России после смерти мужа.



Известный гитарист Александр Левшин, который долгое время работал с певицей Аллой Пугачевой, отмечал, что до трагедии Ротару была настроена очень патриотично по отношению к Российской Федерации. По его словам, она с особым уважением относилась к СССР и даже раньше Пугачевой начала исполнять комсомольские песни.



«Мне кажется, она изменилась после смерти мужа. Времена меняются, и каждый выбирает свою дорогу», — поделился он в разговоре с NEWS.ru. Точное место проживания Ротару

Точное место жительства Софии Ротару до сих пор неизвестно. Однако отмечается, что она регулярно приезжает на Украину, где прошло её детство.



Родственники и друзья артистки предпочитают держать в тайне ее местонахождение. По словам сестры Ротару, певица поддерживает связь только с близкими и находится в безопасности.



Лайма Вайкуле, которая сбежала из России после начала СВО, сообщила, что певица последний раз была в Киеве, а затем, возможно, отправилась во Львов.



Помимо этого, появились слухи, что Ротару могла обосноваться на Сардинии. Источники «Комсомольской правды» утверждают, что раньше она часто отдыхала на этом острове и теперь приобрела там яхту стоимостью более 96 миллионов рублей и виллу за более чем 385 миллионов рублей, которые оформила на сына Руслана.



Фото: iStock/IvanSpasic

«Сейчас Ротару живет на Сардинии вместе с сыном и его женой. А ее внуки Анатолий и Соня обосновались в США, но часто прилетают в гости к бабушке и родителям», — отмечается в публикации «КП».

Поддержала беспредел После начала специальной военной операции певица некоторое время молчала, однако через пару дней опубликовала пост с фотографией флага Украины, выразив поддержку действиям киевских властей, поддержав беспредел, который с 2014 года происходит на Украине. Артистка заявила, что будет оказывать стране помощь.



«Независимость и свобода стоит дорого – это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины», — написала она.

Кроме того, Ротару подчеркнула, что будет молиться за боевиков Вооруженных сил Украины. После этого певица исчезла из поля зрения — не появлялась на публике, не давала интервью и прекратила концертную деятельность.



Не дошла до уровня многих релокантов Многие предполагали, что певица решила тихо жить за границей и не вмешиваться в политику. Однако позже она опубликовала пост о фонде помощи женам украинских боевиков, призывая поклонников делать пожертвования.



Пока певица не дошла до уровня многих релокантов и не высказывала обвинений в адрес российских граждан. Возможно, её поведение связано с желанием угодить всем. Помимо этого, существует мнение, что Ротару опасается за свою безопасность, что мешает ей открыто обсуждать политические вопросы.



Некоторые знаменитости уверены, что уехавшая певица не остаётся в стороне и регулярно поддерживает финансирование Вооружённых сил Украины.



Тревожные звоночки Следует отметить, что первые тревожные звоночки от Софии Ротару появились еще в 2014 году, когда Крым вернулся в состав Российской Федерации.



В тот момент певица выразила поддержку Украине и прекратила свои выступления в России. Однако этот порыв оказался недолгим. Вскоре она возобновила гастроли в РФ, охотно участвуя в различных телевизионных проектах.



Эстрадная певица и актриса София Ротару (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Сына и внука призвали защищать Родину После объявления мобилизации на Украине сын и внук Софии Ротару попытались избежать службы, однако были задержаны у Могилева. Несмотря на это, им удалось уехать во Францию.



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Вилла Ротару в Крыму Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил национализировать элитный отель «Вилла София», принадлежащий Софии Ротару, в свете ее поддержки боевикам ВСУ.



Отель, который уже несколько лет закрыт, по его словам, может быть выставлен на торги для пополнения бюджета или передан в государственную собственность.



Фото: iStock/Kseniia Ivanova

«Было бы желание самих крымчан и руководства Крыма и Ялты. Я думаю, что мы найдем возможность решить этот вопрос. По большому счету, идея с дворцом бракосочетаний, это не только мое предложение. Это инициатива самих ялтинцев. Я так понимаю, что от национализации имущества Ротару мы все равно никуда не уйдем, и она будет осуществлена. А куда это имущество пойдет, дальше посмотрим», — пояснил он. Наслаждалась целебным крымским воздухом Певица София Ротару переехала в Крым в 70-х годах, купив небольшой участок на южном берегу. Летом ее дом превращался в место отдыха и встреч с друзьями. В нем она наслаждалась целебным крымским воздухом.



Позже знаменитость построила роскошный отель в Ялте, который пользовался популярностью. Однако после событий 2014 года, когда Крым вернулся в состав России, артистка прекратила посещения полуострова.



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В Ялте виллу Ротару



Артистка стала реже появляться в соцсетях и отказалась от концертов, избегая публичности. Подробнее о вилле Софии Ротару в Крыму, о том, как смерть мужа повлияла на её отношение к России и где она сейчас живет, читайте в материалеСофия Ротару исчезла из публичного пространства, можно сказать, что она стала затворницей.Однако недавно она удивила своих подписчиков, опубликовав фото за долгое время. На снимке, сделанном на Байковом кладбище в Киеве, изображена могила ее супруга, музыканта Анатолия Евдокимова, который ушел из жизни в 2002 году из-за инсульта.Спустя годы знаменитость так и не смогла преодолеть тяжелую утрату. Вот уже 22 года она 23 октября посещает кладбище, чтобы отдать дань памяти любимому человеку.Существует мнение, что София Ротару изменила свое отношение к России после смерти мужа.Известный гитарист Александр Левшин, который долгое время работал с певицей Аллой Пугачевой, отмечал, что до трагедии Ротару была настроена очень патриотично по отношению к Российской Федерации. По его словам, она с особым уважением относилась к СССР и даже раньше Пугачевой начала исполнять комсомольские песни.Точное место жительства Софии Ротару до сих пор неизвестно. Однако отмечается, что она регулярно приезжает на Украину, где прошло её детство.Родственники и друзья артистки предпочитают держать в тайне ее местонахождение. По словам сестры Ротару, певица поддерживает связь только с близкими и находится в безопасности.Лайма Вайкуле, которая сбежала из России после начала СВО, сообщила, что певица последний раз была в Киеве, а затем, возможно, отправилась во Львов.Помимо этого, появились слухи, что Ротару могла обосноваться на Сардинии. Источники «Комсомольской правды» утверждают, что раньше она часто отдыхала на этом острове и теперь приобрела там яхту стоимостью более 96 миллионов рублей и виллу за более чем 385 миллионов рублей, которые оформила на сына Руслана.После начала специальной военной операции певица некоторое время молчала, однако через пару дней опубликовала пост с фотографией флага Украины, выразив поддержку действиям киевских властей, поддержав беспредел, который с 2014 года происходит на Украине. Артистка заявила, что будет оказывать стране помощь.Кроме того, Ротару подчеркнула, что будет молиться за боевиков Вооруженных сил Украины. После этого певица исчезла из поля зрения — не появлялась на публике, не давала интервью и прекратила концертную деятельность.Многие предполагали, что певица решила тихо жить за границей и не вмешиваться в политику. Однако позже она опубликовала пост о фонде помощи женам украинских боевиков, призывая поклонников делать пожертвования.Пока певица не дошла до уровня многих релокантов и не высказывала обвинений в адрес российских граждан. Возможно, её поведение связано с желанием угодить всем. Помимо этого, существует мнение, что Ротару опасается за свою безопасность, что мешает ей открыто обсуждать политические вопросы.Некоторые знаменитости уверены, что уехавшая певица не остаётся в стороне и регулярно поддерживает финансирование Вооружённых сил Украины.Следует отметить, что первые тревожные звоночки от Софии Ротару появились еще в 2014 году, когда Крым вернулся в состав Российской Федерации.В тот момент певица выразила поддержку Украине и прекратила свои выступления в России. Однако этот порыв оказался недолгим. Вскоре она возобновила гастроли в РФ, охотно участвуя в различных телевизионных проектах.После объявления мобилизации на Украине сын и внук Софии Ротару попытались избежать службы, однако были задержаны у Могилева. Несмотря на это, им удалось уехать во Францию.Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил национализировать элитный отель «Вилла София», принадлежащий Софии Ротару, в свете ее поддержки боевикам ВСУ.Отель, который уже несколько лет закрыт, по его словам, может быть выставлен на торги для пополнения бюджета или передан в государственную собственность.Певица София Ротару переехала в Крым в 70-х годах, купив небольшой участок на южном берегу. Летом ее дом превращался в место отдыха и встреч с друзьями. В нем она наслаждалась целебным крымским воздухом.Позже знаменитость построила роскошный отель в Ялте, который пользовался популярностью. Однако после событий 2014 года, когда Крым вернулся в состав России, артистка прекратила посещения полуострова.Сын Софии Ротару пытается продать гостиницу артистки в Крыму «Пугачева – живой труп» : кто призвал «похоронить» примадонну и за что она угрожает Гогену СолнцевуВ Ялте виллу Ротару переделают во Дворец бракосочетаний Дарья Осипова Следите за нашими новостями

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