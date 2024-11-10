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Слова советника Трампа Брайна Ланцы об отказе поддерживать действия по возвращению Крыма в состав Украины являются закономерными. Политик лишь только слегка преждевременно взял старт, до команды арбитра в этом вопросе.
Таким образом, применяя спортивную терминологию, прокомментировал высказывание представителя команды вновь избранного президента США депутат Государственной думы РФ от Севастополя, член думского комитета по международным делам Сергей Белик.
Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что США при управлении администрации Трампа не станут поддерживать Киев в стремлении «вернуть Крым», так как это — нереалистичная позиция, а полуостров для Украины потерян.
По словам Белика, советник «нового-старого» американского президента этим заявлением, при всей его кажущейся сенсационности, всего лишь признал очевидное. Парламентарий считает, что Запад уже давно махнул на тезис об «украинском» статусе Крыма, просто все как-то стеснялись говорить об этом открыто.
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Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что США при управлении администрации Трампа не станут поддерживать Киев в стремлении «вернуть Крым», так как это — нереалистичная позиция, а полуостров для Украины потерян.
По словам Белика, советник «нового-старого» американского президента этим заявлением, при всей его кажущейся сенсационности, всего лишь признал очевидное. Парламентарий считает, что Запад уже давно махнул на тезис об «украинском» статусе Крыма, просто все как-то стеснялись говорить об этом открыто.
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Александр Бойцов