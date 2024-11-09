Штаб Трампа отстранился от своего советника, который призвал Киев забыть о Крыме

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Штаб избранного президента США Дональда Трампа отстранился от заявления своего советника Брайана Ланцы, который призвал Киев забыть о возвращении Крыма. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в переходной команде республиканца. По словам собеседника, мнение Ланцы не отражает позицию Трампа, он был нанят лишь для работы в предвыборной кампании.
«Брайан был нанят для работы в предвыборной кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит за него», — приводят слова источника.Напомним, Ланца в беседе с британским Би-би-си (BBC) заявил, что когда власти Украины заявят, что конфликт будет исчерпан «только тогда, когда вернут Крым», то администрация Дональда Трампа скажет Киеву, что «Крым потерян». Он также отметил, что если приоритет украинских чиновников — возврат Крыма и привлечение солдат США к боевым действиям с этой целью, то власти Киева рискуют оказаться в изоляции.
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