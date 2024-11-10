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Слова советника новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайана Ланцы об отказе поддерживать действия по возвращению Крыма в состав Украины являются довольно смелым признанием.
Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Он отметил, что «хотелки» лидера киевского режима Зеленского никогда не имели под собой никакой реальной основы. В штабе Трампа первыми это поняли и нашли смелость признать этот факт. Несомненно, вскоре такое же мнение выскажут и лидеры западных стран, сказал Смирнов в разговоре с РИА Новости. По его мнению, Запад во главе с США будут прежде всего отстаивать собственные геополитические интересы, а Украину, если это потребуется, легко принесут в жертву.
Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что США при новой администрации не станут поддерживать Киев в его желании «вернуть Крым». Он назвал такую позицию нереалистичной. Однако агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя штаба республиканца сообщило, что эти слова были сказаны не от лица самого Трампа, а являлись частным мнением Ланцы.
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