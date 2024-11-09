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Новая администрация Соединенных Штатов Америки под руководством Дональда Трампа, который победил на президентских выборах, откажет Украине в осуществлении желания «вернуть Крым», информирует старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца.
«Если Зеленский скажет, что мир будет, только если Крым будет у нас, этим он покажет нам, что несерьезен», — рассказал Ланца телевидению Великобритании.
Он отметил, что когда власти Украины заявят, что прекратят военные действия, и конфликт будет исчерпан «только тогда, когда вернут Крым», то администрация Дональда Трампа скажет Киеву, что «Крым потерян».
Брайан Ланца косвенно обратился к украинским чиновникам. Он отметил, что если их приоритет — возврат Крыма и привлечение солдат Соединённых Штатов Америки к боевым действиям с этой целью, то власти Киева рискуют оказаться в изоляции.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом уже налажен диалог.
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Ольга Енгалычева