Советник Трампа Ланца посоветовал Зеленскому забыть о Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера безумным правителем, комментируя статью Bild, в которой заявляется о нападении главы ФРГ на писателя Марко Мартина из-за его слов о «Северном потоке — 2». Об этом она написала в своем телеграм-канале. По ее словам, часть материала, где говорится, что Штайнмайер ударил писателя по голове может оказаться фейком, но «все остальное правда».