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Киевские власти были шокированы словами президента Польши Анджея Дуды о том, что Крым исторически принадлежит России. Он, к тому же добавил, что сомневается в том, что у Украины появится возможность вернуть полуостров под свою власть.
Об этом заявил депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. В разговоре с РИА Новости парламентарий напомнил, что польский лидер накануне в интервью телеканалу признал, что Крым исторически принадлежал России, а сам он не знает, сможет ли Украина когда-нибудь вернуть его.
По мнению депутата, такое заявление Дуды выбило почву из-под ног его украинского коллеги Зеленского. Представители киевского режима, конечно, никак не могли ожидать подобного политического демарша именно от Польши.
Как считает Дмитрий Белик, слова президента Польши являются сигналом для всего западного мира. Все прекрасно знают, что именно эта страна является самым последовательным проводником политики США, и именно поляки отличаются самой ярой русофобией. Заявление Дуды многих на Западе заставит задуматься о том, стоит ли рвать рубахи и вагонами отправлять на Украину деньги в попытках сделать то, во что не верит даже Польша, заключил парламентарий.
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По мнению депутата, такое заявление Дуды выбило почву из-под ног его украинского коллеги Зеленского. Представители киевского режима, конечно, никак не могли ожидать подобного политического демарша именно от Польши.
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Александр Бойцов