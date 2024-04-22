Депутат ГД Чепа предупредил об ответе на размещение в Польше ядерного оружия

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В случае появления на территории Польши американского ядерного оружия Россия просто вынуждена будет предпринять ответные шаги. Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа.
В разговоре с изданием «Лента.ру» парламентарий обвинил США и Польшу в эскалации напряжённости в Европе. Он указал, что такой шаг несёт угрозу безопасности России, поэтому Москва просто вынуждена будет принимать ответные меры.
Вместе с тем, депутат указал, что в Белом доме отлично понимают, что Россия не оставит без ответа размещение ядерного оружия в соседнем государстве, поэтому Пентагон может отказаться от такого рискованного шага. Алексей Чепа подчеркнул, что в случае, если это всё же произойдёт, ответные действия будут предполагать размещение средств, которые будут направлены в том числе на США.
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