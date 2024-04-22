Польские власти готовы разместить на территории страны ядерное оружие

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Власти Польши готовы разместить на территории страны американское ядерное оружие. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда.
В интервью изданию Fakt польский лидер сообщил, что если союзники по Североатлантическому альянсу решат разместить ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing в том числе на территории Польши, то руководство страны к этому готово. По словам Дуды, это необходимо для укрепления безопасности восточного фланга НАТО и Польша, как участник альянса, будет реализовывать общую политику.
Он также добавил, что этот вопрос уже некоторое время является темой переговоров США и Польши. К тому же, по словам Дуды, Россия в последнее время активно укрепляет Калининградскую область, а недавно разместила своё тактическое ядерное оружие в Белоруссии.
Справка: Nuclear Sharing — это программа, согласно которой США могут размещать своё ядерное оружие в странах альянса, которые им не обладают. В настоящее время Вашингтон держит в Европе 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн размещены на военных базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
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Он также добавил, что этот вопрос уже некоторое время является темой переговоров США и Польши. К тому же, по словам Дуды, Россия в последнее время активно укрепляет Калининградскую область, а недавно разместила своё тактическое ядерное оружие в Белоруссии.
Справка: Nuclear Sharing — это программа, согласно которой США могут размещать своё ядерное оружие в странах альянса, которые им не обладают. В настоящее время Вашингтон держит в Европе 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн размещены на военных базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
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Александр Бойцов