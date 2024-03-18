Генерал ВСУ Кривонос: Киев мог бы разместить на Украине ядерное оружие Запада

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Киев мог бы обратиться к западным союзникам и предложить им разместить на территории Украины ядерное оружие. Такое мнение высказал генерал Вооружённых сил Украины (ВСУ) в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.
Ранее Россия неоднократно заявляла странам Запада протест по поводу поставок вооружений Киеву. Москва отмечала, что подобные действия приводят только к затягиванию конфликта и новым жертвам. Помимо этого, западное оружие и техника становятся законными целями для ВС РФ.
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Александр Бойцов