«Провоцируют применить ядерное оружие»: Рогов высказался о помощи США Украине

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Соединённые Штаты выделяют помощь Украине, чтобы устроить масштабную провокацию против России, об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
«Речь идет о большем числе попыток диверсий и ударов по мирным объектам на территории России и провоцирование эскалации конфликта с принуждением ее на применение тактического ядерного оружия», — прокомментировал ситуацию Рогов.
По его словам, так Запад сможет повесить вину за глобальный конфликт на Россию.
Напомним, палата представителей США большинством голосов проголосовала за выделение Киеву более 60 миллиардов долларов. Помимо этого, в Штатах приняли законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.
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Евгения Парфентьева