ВСУ готовят контрудар на Харьковском направлении

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В Харьковской области командование ВСУ стягивает резервы, оснащенные техникой и вооружением.
«Источники в Харькове и окрестностях сообщают о большом скоплении личного состава, артиллерии и военной техники. Командование ВСУ, судя по всему, сосредотачивает силы и средства для нанесения ударов войсками по ВС РФ на харьковском направлении. Возможны попытки выхода сил ВСУ во фланг российского оперативного войскового объединения «Север»», — пишет argumenti.ru.
Минувшей ночью ВСУ попытались контратаковать ВС РФ в районе села Глубокое у Липцов, однако российские бойцы купировали атаку и отбросили украинцев назад.
Кроме того, накануне российские военные впервые с начала СВО ударили по Липцам тяжёлой авиационной бомбой ФАБ-3000, оснащённой УМПК. Врыв произошёл недалеко от капитального строения, от которого остался только остов.
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Элина Позднякова