Посол Зиновьев: шантаж и угрозы со стороны Южной Кореи неприемлемы для РФ

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Попытки шантажа и угроз со стороны Южной Кореи неприемлемы для России. Об этом заявил представитель российской дипмиссии в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече в республиканском МИДе. В Telegram-канале дипмиссии опубликована соответствующая запись.
«Зиновьев подчеркнул неприемлемость попыток угроз и шантажа в адрес Российской Федерации», – гласит публикация.
Зиновьев указал, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна соответствует принципам и нормам международного права и не направлено против сторонних государств. По словам дипломата, соглашение укрепит мир и стабильность на Корейском полуострове.
Посол резюмировал, что РФ готова и дальше помогать строить мир и стабильность в долгосрочной перспективе, основываясь на принципе неделимой безопасности в данном регионе. Россией и Северной Кореей подписано соглашение, которое предусматривает всеобъемлющее стратегическое партнерство стран.
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Никита Кротов