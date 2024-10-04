Глава семейного комитета ГД Останина раскритиковала идею налога на бездетность

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Идея депутата Госдумы Андрея Гурулева ввести в России налог на бездетность является неуместной и несвоевременной. Об этом заявила председатель думского комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Комментируя высказывания Гурулёва на тему введения данного налога, она призвала коллегу «не пугать и не травмировать» российскую молодёжь подобными инициативами. Останина напомнила, что в документе о введении налога на бездетность, который подписывал Иосиф Сталин, через запятую говорилось о необходимости обеспечения молодых семей бесплатным детским садом, школой, питанием, проездом, пионерским лагерем, бесплатной квартирой.
По мнению главы семейного комитета Госдумы, автор инициативы о введении налога на бездетность должен поддержать и пролоббировать бесплатные общежития студентам, стипендии не в три, а в 30 тысяч рублей, социальную няню, чтобы молодые люди могли учиться, а также гарантию трудоустройства с высокой зарплатой, которая позволит им жить, а не выживать.
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