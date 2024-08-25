«Тайная встреча» Дурова и Путина в Баку: О чем договорились, что будет с Telegram

Фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Основатель Telegram Павел Дуров мог встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Баку накануне задержания. Что об этом известно и может ли встреча быть связана с блокировками Telegram — читайте в материале «Радио 1».
Когда Павел Дуров приезжал в АзербайджанАзербайджанская газета BakuPost 17 августа сообщала, что Павел Дуров прибыл в Баку. В графике основателя Telegram был запланирован ряд встреч с некими высокопоставленными чиновниками, но детали не раскрывались.
Дуров улетел в Париж из Баку вечером 24 августа на самолете. На борту также находились телохранитель и неизвестная девушка.
Визит Путина в АзербайджанПрезидент РФ прилетел в столицу Азербайджана 19 августа. График российского лидера был заполнен официальными мероприятиями в рамках двухдневного визита. Предположительно, в этот же день он мог встретиться с Дуровым.
Что известно о встрече Павла Дурова и Владимира ПутинаУтром 20 августа Телеграм-канал Baza проинформировал, что Путин в Баку якобы мог провести встречу с Дуровым, но по неизвестным причинам отказался. О причинах и предполагаемой теме беседы изданию ничего неизвестно.
По данным Telegram-канала REDACTED P6, данные о якобы несостоявшейся встрече Путина и Дурова распространяются по указаниям администрации российского президента. Отмечается, что Путин и Дуров уже были лично знакомы на момент предполагаемой встречи в Баку.
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Как пишет канал INSIDER-T, встреча все же была. Сведения об отказе Путина якобы вбросили в сеть «лоббисты блокировки мессенджера».
«По информации источника из АП, встреча состоялась и длилась не больше часа: Павел Дуров в короткой беседе объяснил Владимиру Путину свою позицию, что Telegram никогда не пойдет на блокировки каналов по политическим мотивам. Дуров подчеркнул, что в нынешних условиях в Telegram доминирует российская пропаганда. Как пример он привел многочисленные жалобы украинских властей с просьбой заблокировать российские каналы. Дуров отметил, что Telegram готов сотрудничать с властями РФ в направлении борьбы с терроризмом», — утверждает канал.Как пишет канал, главным интересом российского президента стал вопрос о возможности отключения Telegram в стране, регионе или городе. Дуров заявил, что этот функционал сейчас разрабатывается и он сообщит администрации президента, когда он будет готов.
Философ Александр Дугин заявил, что арест Дурова — это последнее доказательство невозможности соблюдать нейтралитет во время «тотальной войны».
«Это последнее доказательство того, что нейтралитет во время тотальной мировой войны соблюсти не получится ни у кого. Есть два непримиримых ополчившихся друг на друга мира. Мы и они. А между нами пропасть», — написал философ в своем Телеграм-канале.Как считает Дугин, Дуров летал в Азербайджан с целью встретиться с Владимиром Путиным. Миллиардер планировал договориться о возвращении на родину, но он «не сдался безоговорочно». Недооценив ситуацию, основатель Telegram отправился во Францию, где «Запад его тут же прихлопнул», считает Дугин.
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«Путин в Баку. И случайно там может оказаться Павел Дуров, гениальный глобальный бизнесмен из России, создатель "ВКонтакте" и Telegram. Есть им, наверное, о чем поговорить при совершенно случайной встрече. А может, и нет — о чем там говорить-то?» — отмечал политолог Сергей Марков.Автор Telegram-канала Win/Win утверждает, что ничего особенного на встрече не было.
«Павел Дуров был сегодня лишь представлен Владимиру Путину в Баку и провел с ним пятиминутный разговор. Никакие программы сотрудничества он с ним не обсуждал. Отдельные чиновники АП и представители башен Кремля имели с Дуровым более длительные контакты без обмена предложениями и уж тем более ультиматумами», — заявил автор.Автор Телеграм-канала «Канал Визионера» считает, что Дуров стал жертвой спецоперации то ли спецслужб Франции или Британии, так как ещё год назад спокойно посещал первую. Более того, как отмечала журналистка Ксения Собчак, в начале лета Дуров намеревался посетить Францию, чтобы отдохнуть.
«Так что связь с визитом Дурова в Баку на встречу с Путиным — налицо», — утверждает автор.После данных о возможной встрече в сети появились кадры, на которых Дуров едет где-то в азербайджанских горах на багги. Миллионер одет в черную одежду и сосредоточенно наблюдает за дорогой. Стоит отметить, что на глазах у него были солнцезащитные очки, несмотря на пасмурную погоду. Визит российского лидера в Азербайджан к тому времени завершился.
Официально встречу Путина и Дурова не подтвердили.
Связь блокировки Telegram и встречи в БакуПользователи обратили внимание, что возможная встреча шла вместе с несколькими случаями отказа мессенджера. Один из них произошел как раз в ходе предполагаемых переговоров в резиденции Алиева.
«Встречался ли Дуров с Путиным — подтверждений нет. В это же время с полуночи до трех часов утра Telegram неожиданно прекратил свою работу на территории России», — пишет Telegram-канал «Держиморда».По данным «Последнего инсайдера», РКН в ночь на 20 августа тестировал полную блокировку Telegram.
«Очередная попытка блокировки произошла после законодательных новаций для каналов от 10 тыс. [подписчиков], назначения Telegram-каналов иноагентами, "наезда на военкоров" и др.», — отмечают авторы.21 августа INSIDER-T подтвердил, что в России успешно протестировали блокировку Telegram: мессенджер на час отключился у пользователей в РФ и странах Средней Азии.
Роскомнадзор не комментировал эти сведения.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram обвиняют по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.
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