Депутат ГД Хамзаев призвал наказать коллегу за пост о гибели военкора Поддубного

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал привлечь к ответственность тех, кто в среду распространил недостоверные сведения о смерти военкора Евгения Поддубного. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Днём ранее украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль Поддубного на приграничных территориях Курской области. Журналиста с тяжёлыми ожогами оперативно доставили в больницу в Курске, после чего перевезли его в НИИ им. Склифосовского в Москве.
По словам Хамзаева, распространение такой информации является неэтичным, оно совершено вне морали, журналистских и общечеловеческих правил. В связи с этим он призвал правоохранительные органы оценить такой «хайп».
Ранее в этот день депутат Госдумы Михаил Делягин извинился перед Поддубным и членами его семьи за сообщение о возможной смерти военкора, которое он накануне опубликовал в своём Telegram-канале.
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По словам Хамзаева, распространение такой информации является неэтичным, оно совершено вне морали, журналистских и общечеловеческих правил. В связи с этим он призвал правоохранительные органы оценить такой «хайп».
Ранее в этот день депутат Госдумы Михаил Делягин извинился перед Поддубным и членами его семьи за сообщение о возможной смерти военкора, которое он накануне опубликовал в своём Telegram-канале.
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Анастасия Чинкова