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Депутат ГД Хамзаев призвал наказать коллегу за пост о гибели военкора Поддубного

08 августа 2024, 18:11
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал привлечь к ответственность тех, кто в среду распространил недостоверные сведения о смерти военкора Евгения Поддубного. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Днём ранее украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль Поддубного на приграничных территориях Курской области. Журналиста с тяжёлыми ожогами оперативно доставили в больницу в Курске, после чего перевезли его в НИИ им. Склифосовского в Москве.

По словам Хамзаева, распространение такой информации является неэтичным, оно совершено вне морали, журналистских и общечеловеческих правил. В связи с этим он призвал правоохранительные органы оценить такой «хайп».



Ранее в этот день депутат Госдумы Михаил Делягин извинился перед Поддубным и членами его семьи за сообщение о возможной смерти военкора, которое он накануне опубликовал в своём Telegram-канале.

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Путин подписал закон о наказании за ношение гаджетов в зоне СВО
08 августа 2024, 17:41

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в четверг подписал закон об наказании за ношение гаджетов военными в зоне проведения СВО. Соответствующий документ размещён на официальном сайте опубликования правовых актов.
Отмечается, что за нарушение запрета на использование гаджетов, способных распространять фото, аудио, видео и геолокацию, будет предусмотрено наказание в виде не более 10 суток ареста. При этом запрет не распространится на военных, которые используют гаджеты для выполнения служебных обязанностей.

Такое же наказание последует за нарушение запрета на предоставление СМИ или распространение в интернете сведений, которые помогут другим лицам определить принадлежность военных к ВС РФ, а также информации о родителях и членах семьи солдат, о деятельности бойцов и воинских частей и о дислокации или передислокации частей.

За один грубый проступок военного арестуют на 10 суток. За несколько правонарушений продолжительность ареста будет высчитываться путём частичного или полного сложения сроков ареста, но не более 15 суток непрерывного ареста.

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#военные
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Политолог Фененко объяснил зависимость Японии от США
08 августа 2024, 17:33

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Политолог, доктор политических наук, доцент Факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко завил, что Япония находится в зависимом положении от Запада, в частности от США, так как страна сохраняет остатки оккупационного статуса.
По его словам, США продемонстрировали своё отношение к Японии отказом западных послов посещать мемориальную церемонию годовщины бомбардировки Нагасаки.

«Это предлог, на самом деле страны Запада таким образом демонстрируют, что, как и прежде, Япония — страна с ограниченным суверенитетом. Токио демонстрируют, что его права на вооруженные силы и внешнюю политику отграничены, потому что Япония сохраняет остатки оккупационного статуса, который не снят до сих пор», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Фененко.

До этого руководитель направления внешних коммуникаций Института «Царьград» Никита Комаров отмечал, что несмотря ни на какие процессы не ожидается падения фондовых рынков в Японии. В США и Европе таких процессов также не будет.

«Было серьёзное падение. Японский индекс опускался на 16%. Но уже к вечеру началось восстановление, а утром оно продолжилось. И японский индекс прибавил 10%. Хотя кто-то может привести такие макроэкономические аргументы, как повышение ключевой ставки ЦБ Японии и укрепление японской йены», — высказал своё мнение эксперт.

Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявлял, что Япония и её бизнес заинтересованы в сотрудничестве с Россией, несмотря на то что японские власти пропагандируют отношения с США.

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#сша
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#мнение
#отношения
#политолог
#экономика
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Путин провел встречу по видеосвязи с врио губернатора Курской области Смирновым
08 августа 2024, 17:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Об этом информирует РИА Новости.
Российский лидер отметил, что ситуация ему в целом известна. Путин добавил, что она требует мужества и собранности от руководителя региона.

Смирнов доложил главе российского государства о круглосуточной координации происходящего в регионе. Согласно его словам, оперативный штаб собрался сразу же после нападения украинских боевиков.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.

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#вс рф
#курская область
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В Германии призвали наладить отношения с Россией и восстановить «Северный поток»
Кречмер: ФРГ должна наладить отношения с Россией и восстановить «Северный поток»
08 августа 2024, 16:33

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер сообщил, что Германия должна наладить отношения с Россией и восстановить газопровод «Северный поток». Об этом информирует ntv.
По словам Кречмера, через некоторое время после начала украинского конфликта, он оказался одним из немногих, кто заявил о необходимости установления контактов с Москвой. Политик отметил, что нынешние немецкие власти выбрали стратегию поставки вооружений Украине вместо дипломатии.

Ранее депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен выразила мнение о том, что Германии необходимо прекратить экономическую войну с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#фрг
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#поставки
#украина
#северный поток
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Путин подписал закон о введении внешнеторговых расчётов криптовалютой
08 августа 2024, 16:26

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности осуществления трансграничных расчётов и биржевых торгов цифровой валютой в экспериментальном режиме. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что Банк России будет наделён функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в данной сфере. Вместе с тем, были определены случаи, когда утверждаемая Центробанком программа должна быть согласована в Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином.

По данным документа, ЦБ будет заниматься мониторингом деятельность инициаторов ЭПР, чтобы выявлять риски причинения вреда обороне и безопасности России и ристов легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В случае выявления таковых в течение 10 дней Банк России будет обязан уведомить об этом ФСБ и Росфинмониторинг.

Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

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#владимир путин
#криптовалюта
#торговля
#банк россии
#закон
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Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотических веществ в литературе
08 августа 2024, 16:06

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе. Документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что под запрет не попадут те произведения, в которых упоминание наркотиков составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. При этом такие книги, находящиеся в обороне, должны сопровождаться маркировкой о вреде употребления наркотиков и запрете их незаконного оборота. Под исключение попадают только произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.

Также в документе уточняется, что запрет не коснётся медицинских, научных и учебных изданий, а также книг по оперативно-розыскной деятельности.

Штраф за упоминание наркотиков в литературе составит до четырёх тысяч рублей для физических лиц, и до 600 тысяч рублей – для юридических.

Кроме того, законом устанавливается определение понятия «антинаркотическая пропаганда». Так, к ней относится распространение данных об уголовной и административной ответственности, которая установлена за незаконный оборот наркотических веществ.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

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#владимир путин
#закон
#наркотики
#литература
#запрет
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Путин подписал закон о запрете треш-стримов в России
08 августа 2024, 15:05

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
В законе отмечается, что трш-стрим – это оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность информация, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображения действий с признаками насильственных и иных противоправных действий. Такие данные распространяются из корыстных или хулиганских побуждений.

Кроме того уточняется, что демонстрация насилия приводит к искажению у ряда представителей общества нравственных норм и ценностных ориентиров, превращая жестокие действия в допустимые.

Генпрокурор России и его заместители будут инициировать блокирование доступа к треш-стримам через обращение в Роскомнадзор.

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#штраф
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Зеленский отчитался перед США после атаки ВСУ в Курской области
Зеленский отчитался перед конгрессменами США после атаки ВСУ в Курской области
08 августа 2024, 14:16

Украинский лидер Владимир Зеленский отчитался перед представителями конгресса Соединенных Штатов Америки после атаки Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
В своем Telegram-канале он написал, что встретился с двухпартийной делегацией палаты представителей США. По его словам, они говорили о защите Украины, а также других ценностях.

«Ключевые акценты — это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну», — пояснил он.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация должна приобрести «открыто экстерриториальный характер». По его словам, участникам СВО надо идти до Одессы и Киева.

Стало известно, что сейчас реально происходит в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лукашенко высказался о гибридной войне против стран СНГ
Лукашенко: перманентная гибридная война ведётся против стран СНГ
08 августа 2024, 14:08

Фото: Сайт Кремля

Против стран Содружества независимых государств (СНГ) ведётся перманентная гибридная война. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главами МВД стран СНГ.
По словам главы государства, целью такой войны являются цветные революции и государственные перевороты. Каждая страна Содружества за последние несколько десятилетий пережила хотя бы одну цветную революцию, которая собой представляет попытку госпереворота.

Лукашенко добавил, что признаками оказания внешнего давления на страны являются введение беспрецедентных экономических санкций, а также попытки отдельных стран расколоть связь между странами СНГ.

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#снг
#белоруссия
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