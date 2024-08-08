Появились данные о состоянии военкора Поддубного

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Состояние раненного военкора ВГТРК Евгения Поддубного тяжелое, однако условно стабильное, дышит он самостоятельно. Об этом сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков в эфире телеканала «Россия 24».
«Он дышит самостоятельно, это очень радует в его состоянии. Но окончательный диагноз чуть позже мы все соберем вместе, потому что много мелкой травмы, которую сейчас обследуют специалисты различных профилей: офтальмологи и оториноларингологи, но преобладает ожоговая травма», — уточнил Петриков.
При этом врач отметил, что у Поддубного нет повреждений головного мозга и мужчина находится в сознании. Кроме того, по его словам, по движению и чувствительности у военкора «все прилично».
Петриков также пояснил, что в остром периоде процент глубоких ожогов выявить сложно, точный диагноз можно будет поставить в течение нескольких дней.
Утром 8 августа тяжелораненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили санавиацией в столичный Институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.
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