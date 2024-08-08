«Пламя стояло стеной»: военкор Коц раскрыл детали удара ВСУ по машине Поддубного

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Автомобиль военкора ВГТРК Евгения Поддубного атаковал украинский дрон-камикадзе, после чего машина съехала в кювет и перевернулась. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, ссылаясь на информацию, полученную от членов съёмочной группы Поддубного.
Он рассказал, что по дороге в Курской области ехали два автомобиля: в первом следовал Поддубный, а во втором – его съёмочная группа. В какой-то момент раздались автоматные очереди. Военкор быстро развернулся, но в этот момент над его машиной раздался взрыв. Вероятнее всего, это был дрон-камикадзе.
После этого автомобиль съехал в кювет, у него загорелся дополнительный бак для дизеля. Уже после воспламенения машина перевернулась.
Съемочная группа тоже съехала в кювет и подбежала к машине журналиста. Им в большим трудом удалось выломать дверь. Внутри они увидели пламя, которое «стояло стеной».
Позднее Коц сообщил, что навестил коллегу в больнице в Курске.
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После этого автомобиль съехал в кювет, у него загорелся дополнительный бак для дизеля. Уже после воспламенения машина перевернулась.
Съемочная группа тоже съехала в кювет и подбежала к машине журналиста. Им в большим трудом удалось выломать дверь. Внутри они увидели пламя, которое «стояло стеной».
Позднее Коц сообщил, что навестил коллегу в больнице в Курске.
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Анастасия Чинкова