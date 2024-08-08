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«Пламя стояло стеной»: военкор Коц раскрыл детали удара ВСУ по машине Поддубного

Военкор Коц раскрыл детали ранения Поддубного дроном-камикадзе
08 августа 2024, 14:42
Фото: iStock/trikolor

Фото: iStock/trikolor

Автомобиль военкора ВГТРК Евгения Поддубного атаковал украинский дрон-камикадзе, после чего машина съехала в кювет и перевернулась. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, ссылаясь на информацию, полученную от членов съёмочной группы Поддубного.
Он рассказал, что по дороге в Курской области ехали два автомобиля: в первом следовал Поддубный, а во втором – его съёмочная группа. В какой-то момент раздались автоматные очереди. Военкор быстро развернулся, но в этот момент над его машиной раздался взрыв. Вероятнее всего, это был дрон-камикадзе.

После этого автомобиль съехал в кювет, у него загорелся дополнительный бак для дизеля. Уже после воспламенения машина перевернулась.



Съемочная группа тоже съехала в кювет и подбежала к машине журналиста. Им в большим трудом удалось выломать дверь. Внутри они увидели пламя, которое «стояло стеной».

Позднее Коц сообщил, что навестил коллегу в больнице в Курске.

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#курская область
Военный эксперт высказался о тактике против ВСУ в Курской области
Военный эксперт Дандыкин: ВСУ вытеснят за линию границы в течение пары дней
08 августа 2024, 14:54

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что российские военные за два дня вытеснят ДРГ ВСУ из Курской области. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам эксперта, в регионе находились военные части, которые не имеют никакого отношения к спецоперации. Дандыкин отметил, что в настоящее время в регион стягиваются резервы.

Армия России продолжает работать на вытеснение противника с Курской области, заключил он.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.

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Российские бойцы уничтожили два дрона ВСУ «Баба Яга» в Курской области
08 августа 2024, 14:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские бойцы уничтожили два вражеских беспилотника «Баба Яга» в Курской области. Кадры публикует Минобороны РФ.
«На кадрах объективного контроля – уничтожение двух беспилотных летательных аппаратов «Баба Яга» ВСУ российскими военнослужащими-операторами FPV-дронов в воздухе», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны также демонстрировало кадры, как российские истребители Су-34 сбросили несколько авиабомб на подразделения ВСУ, которые атакуют Курскую область. Для удара использовались авиационные бомбы ФАБ-500. Атака осуществлялась с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения.

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В ООН прокомментировали атаку ВСУ на военкора Поддубного
УВКПЧ ООН: нападение на военкора Поддубного нарушает Женевские конвенции
08 августа 2024, 14:18

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Нападения на журналистов даже в зоне боевых действий являются нарушениями Женевских конвенций. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, комментируя атаку ВСУ на военкора ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области.
Она подчеркнула, что в ООН уведомлены о произошедшем нападении 7 августа. В настоящее время УВКПЧ пытается получить дополнительные сведения о произошедшем.

Троссел добавила, что всем журналистам, освещающим конфликты, предоставляется защита в соответствии с международным гуманитарным правом. Согласно Женевским конвенциям, нападение на журналистов недопустимо даже в зонах активных боевых действий.

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль Поддубного на приграничной территории Курской области. Военкора с тяжёлыми ранениями сначала доставили в реанимацию в Курскую больницу, а затем перенаправили в НИИ Склифосовского в Москве. Сопровождавшая его съёмочная группа ВГТРК не пострадала.

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#атака
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#курская область
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Уворачивающиеся от пуль и мин ВСУ россияне сумели вырваться из Суджи и попали на видео
Двое россиян на машине сумели покинуть Суджу под обстрелом, сняв это на видео
08 августа 2024, 14:07

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Двое россиян сумели вырваться из города Суджа Курской области, несмотря на обстрел. Снятый ими ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.
Мужчины ехали по дороге из Суджи, как вдруг вслед им стали раздаваться выстрелы. Вскоре один из них заметил разложенные по дороге мины.




Водитель снизил скорость и стал аккуратно объезжать мины. Спустя несколько секунд через выбитое окно они услышали автоматную очередь.

Преодолев еще одно препятствие в виде разложенных поперек дороги мин, им удалось покинуть опасный участок дороги. К этому моменту почти все окна автомобиля уже были разбиты.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.

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На фото попал момент за секунду до подрыва авто военкора Поддубного

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Отмечается подготовка ВСУ для наступления на Белгородскую область
Подоляка: ВСУ могут готовить наступление на Белгородскую область
08 августа 2024, 14:07

Фото: iStock/Olena_Z

В Харьковской области отмечается большое скопление подразделений ВСУ, которые в ближайшее время могут организовать наступление на Белгородскую область по аналогии с Курской. Так считает журналист и блогер Юрий Подоляка.
«Отмечена концентрация значительных сил противника севернее Харькова. Думаю, в ближайшее время и здесь могут начаться события. Все пока очень напоминает действия противника перед броском на Курскую область», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.

Он не исключил, что ВСУ планируют измотать подразделения ВС РФ частыми передислокациями с одного участка на другой. Таким образом, журналист предполагает, что уже в ближайшее время боевые действия могут начаться еще на одном участке, и возможно, именно в Белгородской области.

Напомним, многочисленная группировка ВСУ в составе порядка тысячи человек прорвала российскую границу в Курской области и развивает свое наступление по направлениям к Суджанскому и Кореневскому районам. Ситуация в регионе остается крайне напряженной.

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#всу
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Российские Су-34 сбросили авиабомбы ФАБ-500 на скопление ВСУ в Курской области
08 августа 2024, 13:22

Фото: iStock/Olena_Z

Российские истребители Су-34 сбросили несколько авиабомб ФАБ-500 на подразделения ВСУ, которые атакуют Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На кадрах – уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области экипажами самолетов оперативно-тактической авиации ВКС России», — пояснили в Минобороны РФ.

Уточняется, что экипажи бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударили авиационными средствами поражения по военной технике противника, сконцентрированного в Курской области.

Для этого использовались авиационные бомбы ФАБ-500. Атака осуществлялась с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения.
Разведка подтвердила уничтожение целей, после чего истребители вернулись на аэродром базирования.

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#всу
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#атака
#истребители
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ВС РФ продолжают ликвидировать ВСУ в Курской области
08 августа 2024, 13:04

Фото: iStock/MikeMareen

Прибывшие резервы совместно с органами ФСБ в составе ВС РФ продолжают операцию по уничтожению подразделений ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Север» совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что к месту боевых действий подошли резервы. Сейчас они совместно с пограничниками и подразделениями прикрытия госграницы пресекают продвижения противника вглубь российской территории. По подразделениям ВСУ наносятся удары артиллерией и авиацией. Кроме того, авиационные удары наносятся по выдвигающимся резервам противника в Сумской области.

Операция по уничтожению подразделений ВСУ в Курской области продолжается, заключили в оборонном ведомстве России.

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Многодетному бойцу СВО отказали в выплатах из-за его многолетней службы
В Челябинске бойцу СВО отказали в выплатах из-за его многолетней службы
08 августа 2024, 12:31

Фото: iStock/Prostock-Studio

Челябинские чиновники отказали в выплатах участнику СВО Андрею Щербакову из-за его многолетней службы. Об этом сообщает издание Ura.Ru, ссылаясь на объяснение пресс-службы министерства социального развития региона.
Отмечается, что Щербаков является многодетным отцом и служит в рядах ВС РФ на Украине, однако семье отказали в выплате, положенной бойцам. По словам жены военного Анны, её муж находится на передовой с 2022 года, а общий стаж службы по контракту в российской армии составляет порядка 20 лет. Новый контракт с Минобороны он заключил в сентябре 2022 года на 12 лет.

Именно это, по словам чиновников, и стало причиной отказа в выплатах. Щербаков много лет служит в рядах ВС РФ, поэтому на момент продления контракта он не состоял на воинском учёте в военных комиссариатах Челябинской области, а также не был отобран пунктом отбора на военную службу по контракту.

В пресс-службе добавили, что выплаты полагаются только тем военным, которые заключили контракт с оборонным ведомством впервые и через пункт отбора.

При этом жена военного не согласилась с вынесенным решением, отметив, что в других регионах таким военным выплачивают деньги за участие в СВО. При этом она не уточнила, собирается ли обращаться в суд или прокуратуру для решения данного вопроса.

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Боец ВС РФ «Запал»: ВСУ чаще стали использовать «кустарные» боеприпасы
08 августа 2024, 12:17

Фото: iStock/Yaroslav Litun

Украинские боевики начали чаще использовать взрывные устройства кустарного производства на Артемовском направлении. Об этом рассказал сапер батальона «Барс-13» Союза добровольцев Донбасса с позывным «Запал», его слова приводит РИА Новости.
«За основу берется штатный боеприпас, но его конструкцию меняют. Поэтому нужно быть очень осторожным: вроде бы устройство знакомое, но при обезвреживании или при переводе в походное положение из боевого он может нештатно сработать», — рассказал российский военный.

По его словам, теперь саперам приходится быть еще более осторожными. Также по этой причине часто уничтожение боеприпасов происходит на месте обнаружения.

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