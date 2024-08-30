Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Депутат ГД Ивлев отреагировал на призыв Борреля наносить удары по России

Депутат ГД Ивлев отреагировал на призыв Борреля наносить удары по России

30 августа 2024, 09:23
Фото: istockphoto/ffikretow

Фото: istockphoto/ffikretow

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал безответственными и чудовищными по своим последствиям призывы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля снять ограничения на нанесение ударов западным оружием по территории России.


В разговоре с РИА Новости парламентарий назвал европейского чиновника «выжившим из ума». По словам Ивлева, перед уходом в отставку Боррель вдруг решил «плеснуть бензина» на горячие головы нелегитимного киевского режима, руководствуясь принципом «после нас — хоть потоп».

Ивлев отметил, что даже в косном и реакционном Евросоюзе не поддержали крайне агрессивную идею Борреля. По мнению депутата, европейские политики повели себя так отчасти из-за сохранения остатков здравого рассудка, но в большей степени из страха перед справедливым возмездием русского оружия. Отставной военный напомнил также, что в этом году исполняется 75 лет со дня первого испытания в СССР атомной бомбы.

Читайте также:

В Евросоюзе не смогли договориться об ударах ВСУ вглубь России

Депутат Белик назвал Борреля «ястребом»

Боррель призвал снять все ограничения на применение Киевом западного оружия
#испытания
#ссср
#новости
#евросоюз
#депутат
Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 70-летием
30 августа 2024, 10:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Глава союзного государства отмечает нынче 70-летний юбилей.
Российский лидер отметил в поздравлении авторитет, который Лукашенко снискал на своём важном посту, проявив себя как настоящий патриот и мудрый руководитель, умеющий находить верные и взвешенные решения в самых непростых ситуациях.

Владимир Путин также высоко оценил личный вклад президента Белоруссии в развитие и укрепление дружественных российско-белорусских связей и в построение институтов Союзного государства. Российский президент также подчеркнул, что он очень дорожит личными добрыми и товарищескими отношениями с Лукашенко, которые прошли проверку временем.

В заключение Путин пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо белорусского народа.

Читайте также:

Сосед Лукашенко рассказал, как Путин приезжал к нему в гости на малую родину

Лукашенко рассказал, при каких условиях Белоруссия может начать войну

Лукашенко оценил задержание Дурова словами «виноват — иди отвечай»
#владимир путин
#президент
#патриот
#развитие
#лидер
#сво
#лукашенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, где будет сидеть экс-замглавы Минобороны Попов
Экс-замглавы Минобороны Попова не посадят в одну камеру с рецидивистами
30 августа 2024, 09:09

Фото: istockphoto/Sayan_Moongklang

Бывший заместитель министра обороны генерал армии в отставке Павел Попов не будет размещен в одной камере с рецидивистами и лицами, обвиняемыми в насильственных преступлениях. Об этом информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что СК России задержал бывшего замминистра обороны РФ генерала Павла Попова. В июне президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил его с военной службы.

Следователи считают, что Попов организовал проведение строительных и ремонтных работ, а также доставку материальных ценностей на свой загородный участок за счёт парка «Патриот». Бывший заместитель министра 235-м окружным военным судом был отправлен под арест.

По словам собеседника агентства, Попов не был ранее судим, поэтому его не будут сажать в одну камеру с теми, кто уже ранее отбывал срок или людьми, которые обвиняются в преступлениях, сопряженных с насилием. Он отметил, что обвинение с момента его помещения в изолятор должно быть предъявлено ему в течение 10 суток, либо бывшего замминистра отпустят на свободу.

Помимо этого, сообщается, что первое время он будет содержаться в СИЗО «Бутырка» на карантине, где пройдет углубленное медицинское обследование. Кроме того, там досмотрят его личные вещи и возьмут отпечатки пальцев, а после переведут в общую камеру.

«Он имеет право покупать продукты в магазинах и ресторанах. Это официальная услуга в СИЗО «Бутырка». Для этого ему надо написать заявление на имя начальника СИЗО. Если оно будет одобрено, Попову откроют специальный счет, который пополнят его близкие», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, еду доставлять будут под контролем сотрудников УФСИН Москвы.

Ранее сообщалось, что сын задержанного экс-заместителя министра обороны РФ генерала Павла Попова Роман занимался торговлей военным снаряжением. Различную амуницию он реализовывал через интернет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Суд отправил экс-замминистра обороны Попова под арест на два месяца

Суд решает вопрос об аресте экс-замминистра обороны Попова

Экс-замминистра обороны Попов доставлен в суд, где решат вопрос о его аресте
#арест
#уфсин
#сизо
#ск
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: Курс США на эскалацию становится всё более вызывающим
30 августа 2024, 08:51

Фото: пресс-служба МИД РФ

В администрации президента США Джозефа Байдена, очевидно, готовы пойти на новые уступки Владимиру Зеленскому. Они готовы снять ограничения на применение любых видов американского оружия, в том числе вглубь территории России.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала высказывание координатора по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джона Кирби, который, отвечая на вопрос о расширении зоны ударов ВСУ по российской территории, сказал, что такие обсуждения с Киевом ведутся «в частном порядке».

«Украине дан полный карт-бланш на операции в российских регионах», — заявила Захарова.

По словам дипломата, эскалационная политика США становится всё более вызывающей. Складывается впечатление, что американский истэблишмент утратил остатки здравого смысла и полагает, что ему всё дозволено, заключила спикер МИД РФ.

Читайте также:

Захарова раскрыла, что будет с россиянами, живущими на Западе и работающими на Россию

В МИД РФ прокомментировали слова Макрона о задержании Дурова

Захарова: МИД РФ направил Франции ноту с требованием доступа к Павлу Дурову
#сша
#политика
#мид
#мария захарова
#операции
#мид рф
#новости
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ опубликовала документ о применении Японией биооружия в боях на Халхин-Голе
30 августа 2024, 08:16

Фото: iStock/bruev

В конце августа 1939 года Япония использовала бактериологическое оружие против армии СССР во время сражения на реке Халхин-Гол. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно рассекреченным документам ФСБ, один из военнопленных, старший унтер-офицер японской армии Хаяси Кадзуо, сообщил, что в 1939 году часть «Исии Сиро», в которой он служил, провела три эксперимента по заражению территории с целью нанесения урона войскам противника.

По его словам, заражение местности произошло в ночь на 29, 30 и 31 августа. При отступлении японские войска выбирали места, где находилось наибольшее количество частей Красной Армии.

Конфликт на Халхин-Голе — это локальное вооруженное столкновение между советско-монгольскими войсками и японскими вооруженными силами, которое происходило с весны до осени 1939 года у реки Халхин-Гол в Монголии. Он завершился победой Советского Союза и Монголии в середине сентября 1939 года.

Хаяси Кадзуо и другие военные, задействованные в создании бактериологического оружия, были осуждены Военным трибуналом Приморского военного округа.

Читайте также:

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В России проходит Международная акция «Свеча Памяти»

Взрывотехники обезвредили в Подмосковье четыре снаряда военных времён
#военные
#конфликт
#столкновение
#ночь
#фсб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сосед Лукашенко рассказал, как Путин приезжал к нему в гости на малую родину
30 августа 2024, 08:02

Фото: сайт Кремля

Житель агрогородка Александрия и сосед белорусского президента Геннадий Николаенко рассказал, как российский лидер Владимир Путин навещал белорусского президента Александра Лукашенко на его малой родине.
30 августа президенту Беларуси Александру Лукашенко исполнится 70 лет. Его малая родина — агрогородок Александрия, где он вырос и учился в местной школе. Лукашенко продолжает навещать дом своего детства.

Въезд в эту часть агрогородка не огорожен, рядом живут обычные сельчане. Вблизи находится «Трофимова криница» — родник, который когда-то обнаружил и обустроил дед президента, плотник по профессии.

Во время субботника Лукашенко принимал участие в благоустройстве этого места. Теперь здесь создан комплекс для отдыха, где местные жители и туристы могут бесплатно набирать воду из освященного источника, первые упоминания о котором датируются 1917 годом, а также искупаться в купели и просто насладиться природой.

По его словам, в Александрию Лукашенко приглашает некоторых иностранных лидеров и почетных гостей. Например, в 2018 году после белорусско-российского форума регионов сюда приезжал Путин.

«Путин приезжал сюда. Я на лавочке сидел, а они по дороге шли пешком. Я баню топлю, на улице сижу. Они идут, я же не буду прятаться. Они: «Здравствуйте» — и дальше пошли. Здоровается всегда», — рассказал сосед.

После они сели в автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска и поехали.

«У нас там криница («Трофима криница»). На дедовом месте, где Трофим жил», — добавил Николаенко.

В то время пресс-служба президента Беларуси сообщила, что во время неформальной беседы в Александрии президенты Беларуси и России в доме Лукашенко наслаждались «блинами и драниками, только что приготовленными в печи», а также «попробовали кристально чистую родниковую воду, обладающую целебными свойствами».

Сосед Лукашенко рассказал, что к этому роднику постоянно приезжают люди. По его словам, много туристов, машины часто ходят. Николаенко признался, что хорошо иметь соседа-президента, неудобств такое соседство не доставляет.

В общем, как отметил Николаенко, Лукашенко активно заботится о своей малой родине и ее жителях, хотя среди старожилов, знавших президента с детства, осталось всего несколько человек. В основном в агрогородок приезжают новые люди, строятся новые дома для работников местного агрономического предприятия, чтобы, как подчеркнул собеседник, «деревня не умерла».

Читайте также:

Лукашенко рассказал, при каких условиях Белоруссия может начать войну

Лукашенко оценил задержание Дурова словами «виноват — иди отвечай»

Лукашенко призывают перейти на сторону Украины и отвернуться от РФ
#автомобиль
#купели
#туристы
#белоруссия
#жители
#человек
#родник
#предприятия
#дома
#люди
#путин
#лукашенко
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол: ЕС собирает разведданные против России под видом миротворчества
Посол Евдокимов: ЕС в Армении ведет сбор разведданных против России
30 августа 2024, 07:04

Фото: istock/butenkow

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил, что наблюдательная миссия ЕС в Армении фактически занимается сбором разведданных против России, Азербайджана и Ирана.
Евдокимов подчеркнул, что миссия ЕС, на которую были подключены эксперты из Канады, превратилась в операцию с натовскими целями, являясь инструментом гибридной войны Запада. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, миссия действует скрытно и неподконтрольно ни Армении, ни Азербайджану, что подтверждает её истинное назначение — сбор разведывательной информации.

«Вашингтон и его союзники готовы идти на любые шаги, включая разжигание конфликтов вокруг России через марионеточные правительства, такие как киевский режим. Наблюдательная миссия ЕС в Армении — один из примеров такого вмешательства», — отметил Евдокимов.

Ранее сообщалось, что профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что американское руководство и представители киевского режима отчаянно нуждаются в развязывании большой войны в Европе.

Читайте также:

Раскрыто, зачем США и Украина хотят развязать большую войну в Европе

Кадыров раскрыл, что на самом деле у него со здоровьем

Захарова раскрыла, что будет с россиянами, живущими на Западе и работающими на Россию
#ес
#шпион
#армения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыто, зачем США и Украина хотят развязать большую войну в Европе
Малинен: США и Украина отчаянно нуждаются в развязывании большой войны в Европе
30 августа 2024, 06:44

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что американское руководство и представители киевского режима отчаянно нуждаются в развязывании большой войны в Европе. Об этом он написал в социальной сети X.
По мнению Малинена, демократическая партия США нуждается в более масштабном европейском конфликте для поддержки собственной президентской кампании.

Он отметил, что Зеленский нуждается в этой войне, поскольку его администрация стала настолько коррумпированной, что он, вероятно, не смог бы выжить без военного положения.

Как считает Малинен, единственный способ предотвратить масштабный конфликт на континенте — это окончательно разбить ВСУ.

«К счастью, похоже, что это уже происходит. По последним данным, оборона ВСУ в Донбассе уже рушится», — добавил профессор.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад строит ось, наподобие блока фашистской Германии и Японии, и ведет гибридную войну против Москвы, снабжая киевский режим разведывательной информацией и оружием.

Читайте также:

Кадыров раскрыл, что на самом деле у него со здоровьем

Захарова раскрыла, что будет с россиянами, живущими на Западе и работающими на Россию

Запад призвал Киев самому искать деньги для покрытия дефицита
#сша
#эксперт
#конфликт
#всу
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров раскрыл, что на самом деле у него со здоровьем
Кадыров: врачи считают, что организм у меня, как у молодого парня
30 августа 2024, 02:40

Фото: Сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможных проблемах со своим здоровьем, заверив, что находится в отличной физической форме. В пятницу во время прогулки Кадыров провел прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте», где ответил на вопросы подписчиков, включая тему своего здоровья.
«Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке. Каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода – большой ремонт. Врачи говорят, что организм — как у молодого парня. Те, кто говорят, что у меня что-то не то, не дождутся», — сказал Кадыров.
Он также отметил, что слухи о его здоровье появляются как в моменты, когда он «чуть поправился», так и тогда, когда «чуть похудел».

«Надо опрос сделать, сколько килограмм надо весить, и столько надо держать килограмм,» — пошутил глава Чечни, подчеркнув, что слухи о его здоровье не имеют под собой оснований.
Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале, что группа добровольцев, прошедших обучение на базе Российского университета спецназа, отправилась в зону специальной военной операции из аэропорта города Грозного.

Читайте также:

Стало известно о переправке добровольцев из Грозного в зону СВО

Адам Кадыров удостоился высшей награды Чечни

Кадыров: Бойцы «Ахмата» эвакуировали 51 срочника из курского села
#врачи
#здоровье
#кап рамзан кадыров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова раскрыла, что будет с россиянами, живущими на Западе и работающими на Россию
Захарова: всех работающих с Россией будут преследовать на Западе
30 августа 2024, 01:03

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что всех, кто сотрудничает с Россией, ждет преследование на Западе.
Захарова привела в пример арест Павла Дурова во Франции и задержание в Нью-Йорке бывшего разведчика США Скотта Риттера, пытавшегося улететь на Петербургский экономический форум.

«Эти методы давления становятся нормой», – заявила Захарова в интервью для 360.ru.
По ее словам, не имеет значения, в какой форме происходит сотрудничество с Россией — будь то бизнес или просто комментарии в СМИ.

Ситуация с арестом Дурова, которого задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже после прилета из Азербайджана, также вызывает вопросы о двойных стандартах западной демократии. В Госдуме рассматривают это как попытку цензуры и давления на бизнес, отмечая, что подобные инциденты демонстрируют, как легко могут меняться правила в зависимости от целей Запада.

Читайте также:

Захарова: Россия всегда стремилась к скорейшему завершению конфликта на Украине

В МИД РФ прокомментировали слова Макрона о задержании Дурова

Захарова: МИД РФ направил Франции ноту с требованием доступа к Павлу Дурову
#сша
#арест
#задержание
#сотрудничество
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф