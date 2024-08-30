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Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал безответственными и чудовищными по своим последствиям призывы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля снять ограничения на нанесение ударов западным оружием по территории России.
В разговоре с РИА Новости парламентарий назвал европейского чиновника «выжившим из ума». По словам Ивлева, перед уходом в отставку Боррель вдруг решил «плеснуть бензина» на горячие головы нелегитимного киевского режима, руководствуясь принципом «после нас — хоть потоп».
Ивлев отметил, что даже в косном и реакционном Евросоюзе не поддержали крайне агрессивную идею Борреля. По мнению депутата, европейские политики повели себя так отчасти из-за сохранения остатков здравого рассудка, но в большей степени из страха перед справедливым возмездием русского оружия. Отставной военный напомнил также, что в этом году исполняется 75 лет со дня первого испытания в СССР атомной бомбы.
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Александр Бойцов