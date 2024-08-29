В Евросоюзе не смогли договориться об ударах ВСУ вглубь России

Фото: Пресс-служба МИД РФ
Главы МИД стран Евросоюза не приняли общего решения на снятие запретов для ВСУ по ударам европейским оружием вглубь России. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, подобные решения остаются страны будут принимать в индивидуальном порядке.
«Министры обсудили снятие ограничений. Основной вывод такой, что это остается решением каждой отдельной страны-члена. Некоторые вообще решили не поставлять оружие Украине <...> Мы не пришли к единой европейской позиции», — заявил Боррель.Он также добавил, что у стран Евросоюза нет единого мнения об атаке ВСУ на Курскую область, однако многие все же поддерживают ее.
Ранее Боррель заявлял, что более 6 млрд евро военной помощи Украине по линии Европейского фонда мира остаются замороженными, а причина этой ситуации заключается в вето, наложенным Венгрией.
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Данил Пономарев