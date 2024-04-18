Глава ГУР Буданов* рассказал о планах новых диверсий в России

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов сообщил о планах подготовить ещё большее количество диверсионных вылазок Русского добровольческого корпуса** (РДК**) на территорию и осуществить больше атак дронов на объекты в России.
В интервью изданию The Washington Post он сообщил, что это поможет в противостоянии с Россией и будет способствовать сокращению российского потенциала. По словам Буданова*, эти планы включают в себя множество аспектов: военная промышленность, объекты военной инфраструктуры, полигоны, аэродромы и так далее.
Глава ГУР также заявил, что будет увеличиваться количество атак на территорию РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов. На этот счёт его ведомство тоже готовит соответствующие планы.
Напомним, в декабре 2023 года министерство внутренних дел РФ объявило Буданова* в розыск. Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал руководителя Главного управления разведки Украины.
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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
** Организация признана террористической и запрещена в РФ
Глава ГУР также заявил, что будет увеличиваться количество атак на территорию РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов. На этот счёт его ведомство тоже готовит соответствующие планы.
Напомним, в декабре 2023 года министерство внутренних дел РФ объявило Буданова* в розыск. Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал руководителя Главного управления разведки Украины.
Читайте также:
Буданов* усомнился, что Трамп может решить конфликт на Украине за один день
Глава ГУР МО Украины Буданов* курировал операцию против Шария
Буданов* заявил, что Крымский мост хорошо защищен, но Украина работает «над этой проблемой»
* Внесён в перечень террористов и экстремистов
** Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов