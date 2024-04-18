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Глава ГУР Буданов* рассказал о планах новых диверсий в России

18 апреля 2024, 10:12

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Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов сообщил о планах подготовить ещё большее количество диверсионных вылазок Русского добровольческого корпуса** (РДК**) на территорию и осуществить больше атак дронов на объекты в России.
В интервью изданию The Washington Post он сообщил, что это поможет в противостоянии с Россией и будет способствовать сокращению российского потенциала. По словам Буданова*, эти планы включают в себя множество аспектов: военная промышленность, объекты военной инфраструктуры, полигоны, аэродромы и так далее.

Глава ГУР также заявил, что будет увеличиваться количество атак на территорию РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов. На этот счёт его ведомство тоже готовит соответствующие планы.



Напомним, в декабре 2023 года министерство внутренних дел РФ объявило Буданова* в розыск. Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал руководителя Главного управления разведки Украины.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
** Организация признана террористической и запрещена в РФ
#суд
#конфликт
#розыск
#промышленность
#интервью
#рф
#украина
Скинутая с российского дрона записка побудила украинского боевика сдаться
18 апреля 2024, 10:11

Фото: iStock/NatureNow

Украинский боевик сдался после прочтения записки, скинутой с российского дрона, пишет РИА Новости.
По словам военнослужащего Евгения Погребняка, он увидел, что с дрона падает записка. В ней было сообщение от российских бойцов, которые предложили боевику сдаться. Они пообещали ему безопасность, в противном же случае его ждала смерть.

Погребняк сразу пошел сдаваться. По его словам, полученное от украинского командования задание — «верная смерть». Его с сослуживцами отправили в лесополосу Урожайного в Донецкой Народной Республике. Там постоянно идут обстрелы, добавил он.

Пленный рассказал, что в плену к нему хорошо отнеслись. Мужчине дали попить и поесть. Он очень благодарен российским военным за такое отношение. Погребняк добавил, что в ВСУ мало кто хочет сражаться. Он призвал сослуживцев сдаться.

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#россия
#всу
#спецоперация
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ВС РФ ударили по артиллерии ВСУ на окраине Берислава
18 апреля 2024, 09:48

Фото: iStock/aapsky

Российские войска ударили по украинской артиллерии на окраине Берислава, пишет РИА Новости.
По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, украинской артиллерии в Херсонской области нанесён бомбовый удар. Он добавил, что ВСУ вели обстрел с окраины Берислава. Позиции противника находятся под контролем ВС ​РФ.

Помимо этого, российская армия ударила по подконтрольным Киеву Ивановке, Новотягинке, Змиевке. Ликвидировано порядка 30 военнослужащих Украины.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по пригороду Харькова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#спецоперация
#всу
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Зеленский подтвердил причастность Киева к атаке на аэродром в Джанкое
18 апреля 2024, 09:26

Фото: istockphoto/e-crow

Вооружённые силы Украины нанесли удар по объекту в Крыму. Целью атаки был военный аэродром в городе Джанкой.
Об этом написал в своём телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский. Крымские власти и городская администрация Джанкоя не сообщали об атаке на военный аэродром. Известно, что накануне утром участок шоссе Джанкой — Феодосия перекрывали в районе села Победное без объяснения причин. Это село находится в ближайших окрестностях Джанкоя, между ним и городом расположен военный аэродром.

Ранним утром 17 апреля в одной из мечетей в Джанкойском районе выбило стёкла в окнах. Сообщалось о работе на севере Крыма систем противовоздушной обороны. Глава Джанкойской администрации Игорь Ивин сообщил, что обстановка в городе спокойная, перебоев в движении транспорта из-за временных ограничений нет.

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СК РФ заочно предъявил обвинения в массовых убийствах четырём полковникам ВСУ
18 апреля 2024, 09:07

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения четверым полковникам ВСУ, командующими различными воинскими частями и соединениями. Они обвиняются в массовых убийствах.
Как сообщили ТАСС в Хамовническом районном суде города Москвы, к ним поступило ходатайство о заочном аресте полковников Вооружённых сил Украины Павла Федосеенко, Фёдора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Все трое обвиняются по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ранее по аналогичному обвинению был заочно арестован полковник Дмитрий Храпач.

Известно, что Храпач командует 27-й реактивной артиллерийской бригадой ВСУ. В августе 2023 года донецким городским судом он приговорён к пожизненному заключению за обстрел Донецка из РСЗО. Ярошевич до 2023 года возглавлял 19-ю ракетную бригаду ВСУ. Он считается причастным к удару по Донецку ракетой «Точка-У». Федосеенко является командиром 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, а Матвиишин командует 8-м полком специального назначения.

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В Ивано-Франковске на западе Украины прогремели взрывы
18 апреля 2024, 08:19

Фото: istockphoto/Zeferli

Взрывы слышны в Ивано-Франковской области в западной части Украины. Они раздались на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». На данный момент, согласно онлайн-карте, представленной министерством цифровой трансформации Украины, сигналы воздушной тревоги звучат в четырёх регионах страны. Это Ивано-Франковская, Хмельницкая, Тернопольская и Черновицкая области.

Ранее сообщалось о взрыве в районе северо-восточной окраины города Кропивницкий (бывший Кировоград). Известно, что в районе расположенного там аэродрома находятся склады вооружений и топливные хранилища. Кроме того, в тех местах располагаются железобетонный и асфальтовый заводы, а также электрическая подстанция.

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#взрыв
#воздушная тревога
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Российский снайпер уничтожил статусного украинского боевика
ТАСС: Российский снайпер уничтожил статусного боевика в зоне СВО с позывным Блискавка
18 апреля 2024, 07:46

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российский снайпер уничтожил руководителя контрснайперского подразделения Вооружённых сид Украины, пишет ТАСС.
По данным агентства, в ликвидации руководителя контрснайперского подразделения ВСУ с позывным Блискавка также приняли участие и другие бойцы ВС РФ.

Российский снайпер, уничтоживший бойца отметил, что это не его личная заслуга, а успех группы, потому что российские военнослужащие работают слаженно и сообща.

По его словам, Блискавка стал одной из самых статусных целей группы снайперов. Ликвидацию противника удалось подтвердить благодаря винтовке и документам боевика.

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#россия
#спецоперация
#всу
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ВС РФ ударили по пригороду Харькова
Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по пригороду Харькова
18 апреля 2024, 07:28

Фото: iStock/RamonCast

Российские войска нанесли удар по пригороду Харькова, пишет РИА Новости.
По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, прилет был ночью. Подробности пока не приводятся.

Накануне Лебедев сообщил об ударе по инфраструктуре порта в районе Одессы. На месте оцепили дороги.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#россия
#харьков
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Российский врач поделился секретом «антираковой» диеты
Онколог Иванов рассказал паро пищевые привычки для профилактики любого рака
18 апреля 2024, 06:07

Фото: istock / utah778

Врач-онколог Антон Иванов рассказал россиянам о профилактике возникновения онкологических заболеваний с помощью питания.
«Важно ограничить потребление калорийной пищи и продуктов, способствующих набору веса. Из-за лишнего веса нарушается обмен веществ. При правильном обмене клетки питаются и живут. Как только в организме происходит сбой, в клетках начинается мутация», – заявил врач в беседе с «Газетой.ру».
Онколог призвал снизить количество потребляемого красного мяса, к примеру, говядины, свинины и телятины. Избыток гемового железа, которое содержатся в таком мясе, повышается риск воспалений во всем организме.

Помимо этого, стоит каждый день употреблять продукты растительного происхождения.

Важной частью профилактики рака является отказ от спиртных напитков, снижение употребление соли и избегание заплесневелых продуктов, подытожил Иванов.

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#профилактика
#снижение
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Украинская полиция показала видео с раненым военным в Чернигове
«Страна.ua»: полиция Украины показала видео из Чернигова с раненым военным
18 апреля 2024, 05:26

Национальная полиция Украины показала кадры первых минут после удара по гостинице в Чернигове. В ролике замечен раненый в военной форме. Об этом пишет «Страна.ua» в Телеграм-канале.
«Полиция публикует кадры первых минут после прилета по гостинице в Чернигове. Среди раненых виден человек в военной форме. Вокруг тоже есть военные», — сообщает издание.
Утром 17 апреля украинские информагентства сообщили о взрывах в нескольких городах на севере, юге и востоке страны, включая Чернигов. В 8:48 по московскому времени начала действовать воздушная тревога в Киеве и Киевской области, после чего предупреждение распространилось на Черниговскую и Сумскую области.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* позже сообщил, что удар в Чернигове пришелся по отелю, где размещались бойцы Вооруженных сил Украины.

Зеленский признал продвижение ВС РФ и обвинил ЕС в промедлении
Зеленский признал продвижение ВС РФ и обвинил ЕС в промедлении
Ранее сообщалось об уничтожении 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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#военные
#страны
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