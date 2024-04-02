Стало известно о ликвидации спонсора РДК*

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У границы с Белгородской областью ликвидирован украинский предприниматель Юрий Калмаков, сообщает «Военное обозрение».
По данным военных корреспондентов, бизнесмен был «идейным украинским нацистом» и, по информации издания, выступал спонсором «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*).
В материале отмечается, что Калмаков финансировал одно из подразделений этой террористической группировки. Подробности операции по ликвидации предпринимателя не разглашаются.
Подтверждение о ликвидации Юрия Калмакова также получил военный корреспондент Руслан Татаринов, о чем он написал в своем Telegram-канале.
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В материале отмечается, что Калмаков финансировал одно из подразделений этой террористической группировки. Подробности операции по ликвидации предпринимателя не разглашаются.
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* Террористическая организация, запрещенная в России
Артем Кузьмин