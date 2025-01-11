Депутат ГД Колесник заявил о нагнетании эскалации вокруг Калининградской области

Фото: istockphoto/OlyaSolodenko
Вокруг Калининградской области нагнетается напряжённость и раздувается военная эскалация. Об этом заявил член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он сообщил, что в настоящее время в польском Гданьске, который находится буквально в каких-то 50 километрах от Калининграда, накатным способом выгружаются танки. Также депутат рассказал о танковых колоннах, следовавших окружным путём вокруг Варшавы.
Колесник отметил, что в Польше вдоль российских границ сейчас идёт мощнейшее передвижение войск НАТО. По его словам, вокруг Калининградской области завязывается «европейский военный узел», который придётся разрубать «если не мечом, то гиперзвуковым "Кинжалом"».
Читайте также:
В Кремле прокомментировали притязания Литвы на Калининградскую область
Литва заявила, что Калининградская область исторически принадлежит ей
Власти Калининграда: Слова европейских политиков граничат с неадекватностью
«То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен», — подчеркнул парламентарий.
Колесник отметил, что в Польше вдоль российских границ сейчас идёт мощнейшее передвижение войск НАТО. По его словам, вокруг Калининградской области завязывается «европейский военный узел», который придётся разрубать «если не мечом, то гиперзвуковым "Кинжалом"».
«Там потом ни от одной европейской страны ничего не останется, всё расплавится, пожалели бы своих», — заключил депутат.
Читайте также:
В Кремле прокомментировали притязания Литвы на Калининградскую область
Литва заявила, что Калининградская область исторически принадлежит ей
Власти Калининграда: Слова европейских политиков граничат с неадекватностью
Александр Бойцов