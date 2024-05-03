Власти Калининграда: Слова европейских политиков граничат с неадекватностью

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Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал слова кандидата в Европарламент от Финляндии Мики Аалтолы о необходимости «отрезать» Калининград от России и отметил, что такие предложения граничат с неадекватностью.
Кроме этого, он обвинил Прибалтику в волюнтаристском ограничении наземного и воздушного калининградского транзита.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал слова финских политиков, в частности директора Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола, о необходимости ограничить доступ РФ к Калининграду полным абсурдом и подлостью.
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«Наши самолёты из-за ограничений летают над нейтральными водами Балтийского моря. Трудностей в навигации и использовании GPS не испытывают. Хочется спросить наших финский соседей, чем отличается модуль GPS в Boeing или Airbus «Аэрофлота» и Finnair? Ничем. Поэтому, прежде чем делать подобные заявления, советуем открыть любое приложение для отслеживания пассажирских самолетов и посмотреть на маршруты», — добавил в беседе с NEWS.ru Лысков.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал слова финских политиков, в частности директора Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола, о необходимости ограничить доступ РФ к Калининграду полным абсурдом и подлостью.
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Мелисса Тимофеева