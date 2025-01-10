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Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с заявлениями, что Калининградская область якобы имеет историческую принадлежность к Литве.
«Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом», — указал политик.Поводом для его высказываний в соцсети X стало переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Он заявил, что последние следы литовской культуры в области необходимо сохранить и что Калининград должен носить литовское название.
«Исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли, последние следы литовской культуры там необходимо сохранить», — написал президент.Калининградская область, как часть Восточной Пруссии, была включена в состав СССР после Второй мировой войны на основании решений Ялтинской и Потсдамской конференций. 9 апреля 1945 года Красная армия освободила Кенигсберг, а в июле 1946 года город был переименован в Калининград.
В контексте заявлений Науседы важно отметить, что Россия не раз подчеркивала территориальную принадлежность Калининградской области, опираясь на международные соглашения и исторические факты.
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