В Кремле прокомментировали притязания Литвы на Калининградскую область

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Литва является недружественным государством для России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений президента Литвы Гитанаса Науседы о притязаниях страны на Калининград.
Ранее Науседа выступил с заявлениями, что Калининградская область якобы имеет историческую принадлежность к Литве. По его словам, несмотря на все старания России, Караляучюс никогда не станет Калининградом.
Поводом для его высказываний в соцсети X стало переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды.
Читайте также:
Президент Литвы обвинил Россию в переписывании истории
Президент Литвы Науседа подверг критике Фицо за поездку в Москву
Президент Литвы Науседа прокомментировал «план победы» Зеленского
Поводом для его высказываний в соцсети X стало переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды.
«Литва является недружественным государством для нашей страны. Враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое, в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания», — отметил Песков.Науседа также обвинил Россию в переписывании истории.
Читайте также:
Президент Литвы обвинил Россию в переписывании истории
Президент Литвы Науседа подверг критике Фицо за поездку в Москву
Президент Литвы Науседа прокомментировал «план победы» Зеленского
Элина Позднякова