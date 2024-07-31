ГД рассмотрит отзыв проекта об ответственности за ношение гаджетов бойцами СВО

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
Государственная Дума рассмотрит отзыв проекта об ответственности за ношение гаджетов бойцами спецоперации во время службы. Соответствующий документ доступен в думской базе данных.
Ранее ГД приняла поправку, согласно которой использование электронных устройств в зоне СВО будет считаться грубым дисциплинарным нарушением и может повлечь за собой арест на срок до 10 суток.
Отмечалось, что изменения не касаются устройств, используемых для боевой работы, а направлены на обеспечение безопасности военнослужащих и их подразделений.
Сообщается, что комитет планирует повторно рассмотреть проект закона о привлечении к ответственности за использование смартфонов и иных устройств в зоне проведения СВО. В поправках к документу указано, что запрет на ношение гаджетов не должен касаться тех приборов, которые помогают военным выполнять боевые задачи.
Ранее бойцы ВС России выступили против запрета смартфонов и планшетов в зоне СВО. Военнослужащий с позывным Фенибут сказал, что никак никто этому закону следовать не будет. Сейчас любой гаджет — это неотъемлемая часть военного. В первую очередь, это связь.
Украинские военные в зоне боевых действий пытаются сдаться россиянам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечалось, что изменения не касаются устройств, используемых для боевой работы, а направлены на обеспечение безопасности военнослужащих и их подразделений.
Сообщается, что комитет планирует повторно рассмотреть проект закона о привлечении к ответственности за использование смартфонов и иных устройств в зоне проведения СВО. В поправках к документу указано, что запрет на ношение гаджетов не должен касаться тех приборов, которые помогают военным выполнять боевые задачи.
Ранее бойцы ВС России выступили против запрета смартфонов и планшетов в зоне СВО. Военнослужащий с позывным Фенибут сказал, что никак никто этому закону следовать не будет. Сейчас любой гаджет — это неотъемлемая часть военного. В первую очередь, это связь.
Украинские военные в зоне боевых действий пытаются сдаться россиянам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова