Депутат ГД раскрыл серого кардинала беспорядков в Сербии

30 июня 2025, 14:39

Депутат Вассерман: за беспорядками в Сербии стоит коллективный Запад

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутат Государственной Думы России Анатолий Вассерман прокомментировал недавние протесты студентов в Сербии, утверждая, что за ними стоят страны Запада, стремящиеся дестабилизировать ситуацию в союзных России государствах.





В интервью NEWS.ru он отметил, что такие акции организуются по стандартному сценарию цветных революций, в которых активно участвует молодежь.





«Коллективный Запад пытается ухудшить положение всех, кто на нашей стороне. Это происходит стандартным способом — через организацию массовых беспорядков», — заявил Вассерман.