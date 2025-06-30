Депутат ГД раскрыл серого кардинала беспорядков в Сербии
Депутат Вассерман: за беспорядками в Сербии стоит коллективный Запад
Депутат Государственной Думы России Анатолий Вассерман прокомментировал недавние протесты студентов в Сербии, утверждая, что за ними стоят страны Запада, стремящиеся дестабилизировать ситуацию в союзных России государствах.
В интервью NEWS.ru он отметил, что такие акции организуются по стандартному сценарию цветных революций, в которых активно участвует молодежь.
«Коллективный Запад пытается ухудшить положение всех, кто на нашей стороне. Это происходит стандартным способом — через организацию массовых беспорядков», — заявил Вассерман.
Он добавил, что подобные действия побуждают значительную часть местной молодежи участвовать в протестах и других незаконных действиях.
В субботу в центре Белграда протестующие перекрыли площадь Славия и прилегающие улицы, требуя досрочных парламентских выборов. В 21:00 истек срок ультиматума властям с требованием назначить дату голосования. Участники акции, среди которых были студенты и сторонники оппозиции, также потребовали убрать палаточный городок сторонников президента Александра Вучича перед скупщиной. Всего в протесте участвовали 36 тысяч человек.