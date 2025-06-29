Вучич заявил, что задержанные на протестах в Белграде не получат помилования
На фоне беспорядков на улицах Белграда президент Сербии Александр Вучич заявил, что государство одержало верх над протестующими. В своем обращении к нации он подчеркнул, что участники столкновений с полицией не получат помилования.
«Я требую от прокуратуры выполнить свою работу. Задержанных будет еще больше, никто не получит моего помилования, как в прошлый раз», —сказал Вучич.Сербский лидер назвал протесты «фиаско», а лозунги демонстрантов — «глупыми и жалкими». Он также пообещал продолжить выявление и задержание лиц, причастных к беспорядкам.
Перед этим сообщалось, что Вучич вышел к протестующим в Белграде и обратился к ним с призывом к миру.