Вучич заявил, что задержанные на протестах в Белграде не получат помилования

Фото: iStock/Tero Vesalainen

На фоне беспорядков на улицах Белграда президент Сербии Александр Вучич заявил, что государство одержало верх над протестующими. В своем обращении к нации он подчеркнул, что участники столкновений с полицией не получат помилования.



«Я требую от прокуратуры выполнить свою работу. Задержанных будет еще больше, никто не получит моего помилования, как в прошлый раз», —сказал Вучич.
Сербский лидер назвал протесты «фиаско», а лозунги демонстрантов — «глупыми и жалкими». Он также пообещал продолжить выявление и задержание лиц, причастных к беспорядкам.

Перед этим сообщалось, что Вучич вышел к протестующим в Белграде и обратился к ним с призывом к миру.
Лидия Пономарева

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