В Белграде протестующие вступили в бой с полицией

29 июня 2025, 00:44

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Протестующие в Белграде дерутся с правоохранителями, а также закидывают их бутылками и фаерами. Об этом сообщает Shot.







«Беспорядки в столице Сербии — протестующие дерутся с полицейскими и закидывают их бутылками и фаерами», — передает telegram-канал.