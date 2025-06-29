В Белграде протестующие вступили в бой с полицией
Протестующие в Белграде дерутся с правоохранителями, а также закидывают их бутылками и фаерами. Об этом сообщает Shot.
«Беспорядки в столице Сербии — протестующие дерутся с полицейскими и закидывают их бутылками и фаерами», — передает telegram-канал.
В центре Белграда протесты продолжаются уже несколько часов. Митингующие требуют проведения досрочных выборов и роспуска действующего парламента. Изначально демонстрации проходили мирно, но после возникли столкновения. Полицейские начали применять дубинки и спецсредства. К зданию парламента страны стягиваются новые силы правоохранителей.