Додик заявил о неготовности Европы к военному конфликту с РФ

21 июня 2025, 19:39

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Европейские государства не готовы к войне с РФ, а заявления политиков из Европы о необходимости подготовки к конфликту — ложь. Об этом объявил президент энтитета Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщило агентство ТАСС.





Со слов Милорада Додика, государственные деятели Европы «ни к чему сейчас не готовы».





«А то, что они [европейские политики] говорят, это только для того, чтобы убрать внимание от своих внутренних проблем», — обратил внимание президент Республики Сербской.