Додик заявил о неготовности Европы к военному конфликту с РФ
Европейские государства не готовы к войне с РФ, а заявления политиков из Европы о необходимости подготовки к конфликту — ложь. Об этом объявил президент энтитета Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщило агентство ТАСС.
Со слов Милорада Додика, государственные деятели Европы «ни к чему сейчас не готовы».
«А то, что они [европейские политики] говорят, это только для того, чтобы убрать внимание от своих внутренних проблем», — обратил внимание президент Республики Сербской.
Еще Милорад Додик уточнил, что самой Москве не нужен военный конфликт с Европой.
Ранее сообщалось, что на фоне опасений из-за возможного конфликта в Евросоюзе считают свои порты уязвимыми в потенциальном противостоянии с Россией. На фоне опасений ЕС собирается включить соответствующие расходы в свои военные бюджеты. В частности Европа хочет упростить переброску своих войск к восточной границе.