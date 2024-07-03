Новак рассказал о готовности России продолжать поставки газа через Украину

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Россия готова продолжать поставки газа в Европу транзитом через Украину даже после того, как истечет соответствующий договор. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.
«Мы готовы поставлять, вопрос же не в нас. Все зависит от желания и правил Украины», — подчеркнул он.
Ранее министр энергетики Украины заявил, что в 2024 году Украина не планирует продлевать контракт с «Газпромом» относительно транзита российского топлива.
Для разрешения этой ситуации европейские страны уже заявили о готовности заключить новые договоры с российской газодобывающей компанией. Одним из возможных вариантов считается увеличение транзита по Трансанатолийскому газопроводу через Азербайджан. Однако эксперты заявляют, что этот поток уже перегружен.
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Олег Дикий