Венгрия поднимет в Евросоюзе вопрос о запрете Киевом поставок нефти из России

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Венгрия считает недружественными по отношению к себе действия Украины, направленные на запрет поставок нефти из России, и поднимет соответствующий вопрос на заседании Совета ЕС. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Ранее сообщалось, что украинские власти ввели санкции против российской компании «Лукойл», которая поставляет нефть в Венгрию и Словакию.
Сийярто заявил, что такое решение Киева неприемлемо. В связи с этим он намерен поднять этот вопрос на Совете министров иностранных дел Евросоюза 22 июля. Он назвал странными действия страны, которая желает вступить в ЕС, и вместе с тем угрожает энергоснабжению двух государств объединения.
Отметим, что российская нефть поставляется на НПЗ компании Mol в Сазхаломбате и Братиславе, которые настроены именно на переработку такого сырья. Ежегодно Венгрия и Словакия получают от российского «Лукойла» порядка двух миллионов тонн нефти.
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Сийярто заявил, что такое решение Киева неприемлемо. В связи с этим он намерен поднять этот вопрос на Совете министров иностранных дел Евросоюза 22 июля. Он назвал странными действия страны, которая желает вступить в ЕС, и вместе с тем угрожает энергоснабжению двух государств объединения.
Отметим, что российская нефть поставляется на НПЗ компании Mol в Сазхаломбате и Братиславе, которые настроены именно на переработку такого сырья. Ежегодно Венгрия и Словакия получают от российского «Лукойла» порядка двух миллионов тонн нефти.
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Анастасия Чинкова