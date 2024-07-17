Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз от ЕС

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказ руководства Европейского союза от переговоров с Венгрией не заставит Будапешт прекратить мирную миссию. Об этом информирует РИА Новости.
Министр отметил, что политики Европы угрожали стране бойкотом, игнорированием, отказом от переговоров друг с другом.
По его словам, администрация премьера уже привыкла к таким нападкам.
1 июля началось полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС. На следующий день, 2 июля, Орбан посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Москву премьер-министр Венгрии прибыл 5 июля для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом.
Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения о путях урегулирования украинского конфликта по итогам своей миротворческой миссии, в ходе которой он побывал со 2 по 11 июля в России, США и на Украине.
Рада одобрила закон о снятии уголовной ответственности за дезертирство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Знаете, такого рода нападки не разубеждают нас продолжать мирную миссию. Они побуждают нас приложить больше усилий для содействия мирному урегулированию этой войны на Украине», — сказал он.
По его словам, администрация премьера уже привыкла к таким нападкам.
1 июля началось полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС. На следующий день, 2 июля, Орбан посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Москву премьер-министр Венгрии прибыл 5 июля для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом.
Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения о путях урегулирования украинского конфликта по итогам своей миротворческой миссии, в ходе которой он побывал со 2 по 11 июля в России, США и на Украине.
Рада одобрила закон о снятии уголовной ответственности за дезертирство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова