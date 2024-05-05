Депутат ГД Шеремет: Объявлением Зеленского в розыск МВД вручило ему чёрную метку

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Объявлением украинского президента Зеленского в розыск министерство внутренних дел РФ фактически выписало ему чёрную метку преступника. Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет.
В разговоре с РИА Новости парламентарий отметил, что фактическое оформление для Зеленского чёрной метки в виде объявления в розыск является чётким сигналом для его западных кураторов о том, что Россия больше не воспринимает его как политика и представителя украинской власти.
Для Москвы киевский лидер больше не является человеком, способным подписывать какие-то договоры и заключать соглашения. Отныне это преступник, устроивший геноцид украинского народа и посягнувший на мирную жизнь российских граждан, подчеркнул депутат. Шеремет полагает, что на Западе уже тоже осознают, что Зеленский — это «списанный и отыгранный персонаж».
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