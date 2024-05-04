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Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Указано, что он разыскивается по уголовной статье.
Информация об этом появилась в базе розыска МВД. В соответствующей карточке указаны дата рождения Зеленского — 25.01.1978, а также место рождения — город Кривой Рог Днепропетровской области. По какой именно статье Уголовного кодекса объявлен в розыск украинский президент, не уточняется.
Ранее российское МВД объявило в розыск бывшего главу министерства юстиции Украины и экс-члена Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Павла Петренко, принявшего преступное решение о начале «антитеррористической операции» на территории Донбасса, командующего ВВС Украины Николая Олещука, главу Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова и других киевских чиновников, военных и силовиков.
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Александр Бойцов