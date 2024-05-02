МВД РФ объявило в розыск экс-главу Минюста Украины Петренко

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МВД России объявило в розыск экс-министра юстиции Украины и экс-члена Совета национальной безопасности и обороны Украины Павла Петренко.
Данные следуют из базы силового ведомства. Следственный комитет РФ предъявил Петренко заочное обвинение за «преступные решения» о начале антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, говорится в документе. По какой именно уголовной статье он разыскивается не уточняется.
В декабре прошлого года СК РФ заочно предъявил Петренко обвинения «за преступные решения» о начале так называемой АТО в ДНР и ЛНР.
В воскресенье МВД России переобъявило в розыск депутатов Рады Украины Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, бывшего экс-прокурора Украины Виталия Ярему, бизнесмена Сеяра Куршутова.
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В декабре прошлого года СК РФ заочно предъявил Петренко обвинения «за преступные решения» о начале так называемой АТО в ДНР и ЛНР.
В воскресенье МВД России переобъявило в розыск депутатов Рады Украины Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, бывшего экс-прокурора Украины Виталия Ярему, бизнесмена Сеяра Куршутова.
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Алёна Самарева