Депутат ГД Шеремет предложил Макрону возглавить французский оккупационный корпус

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует лично возглавить французский оккупационный корпус на Украине. Это будет настоящий мужской поступок.
С таким предложением выступил депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет. В беседе с РИА Новости парламентарий отметил, что, судя по высказываниям, французскому лидеру не терпится отправить своих молодых сограждан на верную гибель. В этом случае он поступит по-мужски, если сам возглавит контингент войск из Франции и поведёт их в бой.
Ранее французский политик Марин Ле Пен, комментируя агрессивные высказывания своего президента, отметила, что Макрон очень хочет побыть военачальником. Она считает, что своими речами лидер Франции ставит под угрозу безопасность своей страны и всей Европы.
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«У Макрона есть шанс недолго побыть в роли Наполеона. А наши войска напомнят французам, чем всегда заканчивались походы и агрессия против России, преподав им урок истории», — заключил депутат.
Ранее французский политик Марин Ле Пен, комментируя агрессивные высказывания своего президента, отметила, что Макрон очень хочет побыть военачальником. Она считает, что своими речами лидер Франции ставит под угрозу безопасность своей страны и всей Европы.
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Александр Бойцов