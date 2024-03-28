LCI: Макрон не подумал об ответе России на отправку войск на Украину

Фото: сайт Кремля
Президенту Франции Эмануэлю Макрону следует подумать об ответе России в случае отправки французских войск на Украину. Такое заявление в эфире телеканала LCI сделал экс-начальник главного военного штаба Евросоюза Жан-Поль Перрюш.
Он оценил сценарии возможного размещения войск Франции на Украине. По его словам, имеющиеся планы не учитывают вариант решения оперативных задач на фронте.
Перрюш отметил, что вмешательство сил другого государства в конфликт несёт за собой ряд рисков и не предусматривает возможных последствий.
Генерал выразил мнение о том, что планы Франции вряд ли сработают, если не будет предусмотрен ответ со стороны России.
Заявления Макрона об отправке войск на Украину были направлены на опровержение слов западных политиков о невозможности отправки военных на Украину.
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Перрюш отметил, что вмешательство сил другого государства в конфликт несёт за собой ряд рисков и не предусматривает возможных последствий.
Заявления Макрона об отправке войск на Украину были направлены на опровержение слов западных политиков о невозможности отправки военных на Украину.
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Анастасия Чинкова