Депутат Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет оценил выступление Владимира Зеленского на Ассамблее ООН показывает.
«Он явно решил взять за горло и Запад, и Америку. И партнеры увидели не покорную дворняжку, виляющую перед ними хвостом и радостно слизывающую подачки с ладони, а матерого кобелину, готового вцепиться, если не получит обещанного. И это Зеленский отчетливо им продемонстрировал трибуны ООН», — сказал Шеремет в беседе с argumenti.ru.
Таким образом, депутат считает, что Зеленский еще не понимает, что постепенно становится обузой для Запада, который уже понял, что мир будет дешевле, чем война.
При этом политик Олег Царёв в беседе с Царьградом считает, что в «мирном» плане Зеленского кроется капкан – притом не только для России, но и для США.
«Там ничего нет такого, чтобы война прекратилась: бить и бить, дать больше оружия ВСУ, ударить по России, чтобы русская армия ответила, а США и другие страны НАТО затем втянулись в противостояние. Поэтому, конечно, очень интересная терминология: "мирный» план"», — отметил Царев.
Напомним, 24 сентября 2024 года Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, категорически отверг возможность переговоров с Россией для урегулирования конфликта в Украине. Он подчеркнул, что «конфликт не может быть решен переговорами» и призвал к активным действиям.
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