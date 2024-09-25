Небензя обвинил Запад в создании шоу для Зеленского

24 сентября 2024 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что заседание Совета Безопасности по Украине было созвано западными странами исключительно для того, чтобы предоставить Владимиру Зеленскому возможность выступить.
По словам Небензи, главная цель этого заседания — предоставить президенту Украины «концертную площадку» в стенах ООН.
Российский дипломат также подчеркнул, что поддержку Зеленскому оказывают члены ЕС и НАТО, которые, по его словам, "дисциплинированно выстраиваются в ряд" и участвуют в каждой подобной сессии, чтобы критиковать Россию.
Ранее Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, категорически отверг возможность переговоров с Россией для урегулирования конфликта в Украине. Он подчеркнул, что «конфликт не может быть решен переговорами» и призвал к активным действиям.
Читайте также:
Аксенов: в Крыму продолжаются учения по противодействию диверсантам
Байден упомянул Путина единожды на Генассамблее ООН, а Украину — 9 раз
В Белгороде ранены четверо гражданских в результате обстрела со стороны ВСУ
«Единственное, для чего они созвали это заседание — чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку, на этот раз — в зале заседаний Совбеза», — заявил Небензя на заседании.
Российский дипломат также подчеркнул, что поддержку Зеленскому оказывают члены ЕС и НАТО, которые, по его словам, "дисциплинированно выстраиваются в ряд" и участвуют в каждой подобной сессии, чтобы критиковать Россию.
Ранее Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, категорически отверг возможность переговоров с Россией для урегулирования конфликта в Украине. Он подчеркнул, что «конфликт не может быть решен переговорами» и призвал к активным действиям.
Читайте также:
Аксенов: в Крыму продолжаются учения по противодействию диверсантам
Байден упомянул Путина единожды на Генассамблее ООН, а Украину — 9 раз
В Белгороде ранены четверо гражданских в результате обстрела со стороны ВСУ
Елена Перлова