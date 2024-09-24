Стало известно отношение Запада к плану Зеленского

Запад не будет всерьез рассматривать план Владимира Зеленского, если в нем не будет территориальных уступок в пользу России. Об этом заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. По его словам, лидеру киевского режима уже не раз намекали на то, что ему придется пойти на отказ от территорий.
«Абсолютно очевидно, что план Зеленского — план победы непосредственно Зеленского, а не Украины, его главная цель путешествия в США заключается в том, чтобы получить официальное разрешение наносить удары американским вооружением вглубь России, получить очередные финансовые гарантии, в том числе и гарантии безопасности», — пояснил аналитик в беседе с RT.Однако на Западе, по мнению Данюка, никто не собирается всерьез рассматривать план Зеленского, который выбрал крайне неподходящее время и место для путешествия по США со своими идеями.
«Потому что на Западе уже кулуарно неоднократно говорили о том, что Украине придётся пойти на территориальные уступки в отношении России. Поэтому Зеленский в данном случае выбрал очень неподходящее время и место, потому что старая администрация Байдена вообще не заинтересована в том, чтобы лоббировать этот план», — отметил он.Аналитик добавил, что в то же время о новой администрации президента США еще ничего неизвестно, пока идет противостояние кандидатов Камалы Харрис и Дональда Трампа.
«А то, что он, этот план победы, не содержит реальных конкретных шагов, которые помогли бы действительно изменить ситуацию на поле боя, в общем-то, это одна из причин, почему Запад, в частности Байден, не рассматривает его серьезно», — заключил собеседник RT.Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что план Зеленского включает в себя членство Украины в НАТО. По его словам, пятая статья Североатлантического альянса — сильнейшая гарантия безопасности в мире, а сильным США нужен основной военный мускул, на роль которого, по мнению Ермака, отлично подходит Украина.
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