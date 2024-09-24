Зеленскому не удалось поговорить с Трампом во время поездки в США

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время своей поездки в США не удалось встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом информирует Reuters.
Окружение Трампа утверждает, что желание встретиться возникло с обеих сторон. Но при этом даты возможной встречи назначены не были.
Украинский лидер приехал в Соединенные Штаты на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидалось, что Зеленский встретится и с Трампом, и с вице-президентом США и кандидатом на пост американского лидера Камалой Харрис.
Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах, он добьется мирного решения конфликта на Украине за 24 часа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Украинский лидер приехал в Соединенные Штаты на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидалось, что Зеленский встретится и с Трампом, и с вице-президентом США и кандидатом на пост американского лидера Камалой Харрис.
Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах, он добьется мирного решения конфликта на Украине за 24 часа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова