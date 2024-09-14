Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Западу стоит задуматься об открытии на Украине второго фронта по борьбе с нацизмом. Есть надежда, что среди правящих американских и европейских элит всё-таки есть здравомыслящие люди, которых не захлестнула волна бездумной русофобии.
Такое предложение союзникам Киева озвучил депутат Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. В разговоре с РИА Новости он напомнил, что предки членов этих самых элит плечом к плечу с русскими солдатами уже победили однажды коричневую фашистскую чуму в годы Второй мировой войны.
Шеремет подчеркнул, что киевские власти практически не скрывают своих фашистских пристрастий, прославляя Бандеру и братаясь с ветеранами дивизии СС «Галичина». Противостоять этому должны все нормальные люди, независимо от национальности и политических пристрастий, заключил депутат.
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«Самое время вместе с Россией добить возродившуюся желто-синюю нацистскую чуму нашего столетия», — сказал парламентарий.
Шеремет подчеркнул, что киевские власти практически не скрывают своих фашистских пристрастий, прославляя Бандеру и братаясь с ветеранами дивизии СС «Галичина». Противостоять этому должны все нормальные люди, независимо от национальности и политических пристрастий, заключил депутат.
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Александр Бойцов